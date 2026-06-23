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Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο μεσημέρι της Τρίτης (23/06) στη Γαστούνη Ηλείας, όταν ένα ανήλικο κορίτσι έπεσε από μπαλκόνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, πρόκειται για ένα κορίτσι 13 ετών, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το κορίτσι, ενώ συνέδραμαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Η ανήλικη είχε τις αισθήσεις της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον, όμως είναι πολυτραυματίας, με τράυμα στο κεφάλι και το μηριαίο οστό. Στη συνέχεια έγινε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Πύργου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διερευνώνται από τις Αρχές.