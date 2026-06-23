Τι είπε στην απολογία της η Παναγιώτα Βλαντή.

Αθωώθηκε η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή που ήταν κατηγορούμενη για συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη επειδή μίλησε για κακοποιητικές συμπεριφορές του προς τους συνεργάτες του.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της εισαγγελέως που λίγο νωρίτερα είχε ζητήσει την απαλλαγή της Παναγιώτας Βλαντή, αθώωσε την ηθοποιό από την κατηγορία που αντιμετώπιζε για συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη σχετικά με τις δηλώσεις της, στις οποίες χαρακτήρισε κακοποιητική τη συμπεριφορά του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη προς τους συνεργάτες του.

«Η κ. Βλαντή δεν είχε δόλο αλλά βασίστηκε στις μαρτυρίες συναδέλφων της και σε στοιχεία που ήταν γνωστά στον καλλιτεχνικό χώρο», τόνισε μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της η εισαγγελέας σημειώνοντας πως η κατηγορούμενη ηθοποιός εξέφρασε πεποιθήσεις που θεωρούσε αληθινές.

Τι είπε η Παναγιώτα Βλαντή στην απολογία της

«Δεν επινόησα τίποτα. Μετέφερα όσα μου είχε εκμυστηρευτεί η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού για τη συμπεριφορά του Γιώργου Κιμούλη. Ένοιωσα ηθική υποχρέωση να σταθώ στο πλευρό των συναδέλφων μου που έχουν επίσης καταγγείλει ανάλογες συμπεριφορές εκ μέρους του. Δεν είναι ο σκοπός μου να τον εκδικηθώ, ούτε επιδιώκω προσωπικό όφελος», είπε στην απολογία της η Παναγιώτα Βλαντή, διευκρινίζοντας πως η καλλιτεχνική αξία ενός ανθρώπου δεν αναιρεί την ανάγκη καταγγελίας συμπεριφορών που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας, η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης και προσβολών που, όπως υποστήριξε, βίωσε κατά τη συνεργασία της με τον κ. Κιμούλη, ενώ παρούσα στο πλευρό της Παναγιώτας Βλαντή ήταν και η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, η οποία έχει επίσης καταγγείλει τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κιμούλης μίλησε για «δολοφονία χαρακτήρα», ισχυριζόμενος ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της φήμης του μέσα από δημόσιες καταγγελίες σε βάρος του.