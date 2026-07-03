Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, κοντά στα διόδια Αγίου Βασιλείου, έπειτα από πολύωρη και συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας, ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και ελέγχους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση. Στην επιχείρηση εξακολουθούν να συμμετέχουν 85 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (DRONE) Πελοποννήσου, 21 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο εναέριου συντονισμού. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβέστες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι ενδέχεται να ευνοήσουν την εκδήλωση νέων εστιών. Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί και οι δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

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Εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς

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Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σπαθοβουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Το μήνυμα ανέφερε «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2073046854384722411}

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Καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των επιχειρήσεων διαδραματίζει η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία παρέχει σε πραγματικό χρόνο εναέρια εικόνα μέσω drone, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό καπνού ή πιθανών αναζωπυρώσεων. Την ίδια στιγμή, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, παρέχοντας συνεχή επιχειρησιακή εικόνα στους επικεφαλής των δυνάμεων, ώστε οι παρεμβάσεις να γίνονται άμεσα και στοχευμένα.

Η παρακολούθηση της περιοχής θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες επιβάλλουν αυξημένη επαγρύπνηση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος δεν θα εκλείψει πλήρως μέχρι να σβήσουν και οι τελευταίες ενεργές εστίες στο εσωτερικό της καμένης έκτασης. Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.