Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σπαθοβούνι Κορινθίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Αρχικά, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 15 οχήματα, τρεις πεζοπόρες ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και πλέον στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 85 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και η ομάδα drone «ΙΚΑΡΟΣ» της Πελοποννήσου για εναέρια επιτήρηση και συντονισμό.

Συνολικά επιχειρούν 21 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, συνεχίζεται η συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε ευρύτερη δασική ζώνη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2073047538198786346}

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Το μέτωπο εντοπίζεται στο ύψος των διοδίων Αγίου Βασιλείου, στον Δήμο Κορινθίων – Τενέας. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα να επιχειρούν συντονισμένα για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς

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{https://www.facebook.com/groups/1694000165110447/posts/1746877106489419}

{https://www.facebook.com/Korinthostv/videos/1344330903720852}

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σπαθοβουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Το μήνυμα ανέφερε «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2073046854384722411}

{https://www.youtube.com/watch?v=tkpOUT3cnMc}

Mαίνεται η μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Λίγο μετά την εκδήλωση του μετώπου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με επίγεια και εναέρια μέσα να έχουν ριχθεί στη μάχη της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου συνδράμουν όπου απαιτείται, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

{https://www.facebook.com/Korinthostv/videos/1030166333131608/}

Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης πραγματοποιούνται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου να παρέχει εναέρια εικόνα μέσω drone και το ΕΣΚΕΔΙΚ να παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς με οπτική και θερμική κάμερα για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

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