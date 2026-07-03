Την άμεση ανάληψη της πολιτικής ευθύνης ζητάει η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση της εξαπάτησης του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου, από άτομα που παρουσιάστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι, αλλά εν τέλει ήταν Ρώσοι φαρσέρ.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι το περιστατικό αποτυπώνει την εικόνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της. Όπως αναφέρει, από τη συνομιλία προκύπτουν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και οι τακτικισμοί σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, τους οποίους χαρακτηρίζει καιροσκοπικούς.

Η ΝεΑρ ασκεί προσωπική κριτική στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον δεν προχωρά στην αποπομπή του Θάνου Ντόκου από τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, ο ίδιος θα πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να παραιτηθεί.

Παράλληλα, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η εθνική ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να παραμένει, όπως αναφέρει, «στα χέρια θυμάτων φάρσας», ενώ στρέφει τα βέλη της και κατά της κυβέρνησης για τους συνολικούς χειρισμούς της στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει επίσης αναφορά σε πρόσφατες δηλώσεις υπουργού σχετικά με το περιστατικό στη Λευκάδα, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξαν ελλιπή γνώση βασικών ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.