Θρήνος για το 6χρονο αγγελούδι που πνίγηκε στην πισίνα κατοικίας στη Γιάλοβα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μεσσηνία με τον θάνατο 6χρονου που πνίγηκε σε πισίνα κατοικίας στη Γιάλοβα, το απόγευμα της Πέμπτης.

Το 6χρονο παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο σπίτι. Κάποια στιγμή, για λίγα μόλις λεπτά, ο 6χρονος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της και να κατέληξε μέσα στο νερό, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό τι είχε συμβεί. Λίγο αργότερα, η μητέρα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε έντρομη βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το ΑΤ Πύλου, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 6χρονου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή. Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί ήταν ντυμένο με τα ρούχα και τα παπούτσια του, ενώ φέρεται να σκόνταψε πριν βρεθεί στο νερό.

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Πώς συνέβη η τραγωδία

Σε σοκ παραμένει η μητέρα του 6χρονου παιδιού που δεν μπορεί να πιστέψει πώς συνέβη η τραγωδία με το μικρό της να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο 6χρονος δεν ακολούθησε τη μαμά του στον επάνω όροφο που καθάριζε με αποτέλεσμα να γίνει η ανείπωτη αυτή τραγωδία.

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Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τη μητέρα, οι οποίοι περιγράφουν μια γυναίκα που έκανε πολλαπλές δουλειές για να στηρίξει το παιδί της και μιλούν για έναν ιδιαίτερα ισχυρό δεσμό ανάμεσά τους, καθώς μεγάλωναν οι δυο τους σε συνθήκες μεγάλης δυσκολίας.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της 33χρονης μητέρας για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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