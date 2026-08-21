Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα φέρουν καύσωνα στη χώρα μας. Ξεκινούν από σήμερα τα 40άρια.

Κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά από σήμερα Παρασκευή, 21 Αυγούστου, καθώς ο υδράργυρος θα φθάσει κατά τόπους ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις αναμένουμε ένα παρατεταμένο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών, που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παράλληλα έντονα μελτέμια θα σημειώνονται στο Αιγαίο κατά την έναρξη του θερμού κύματος.

Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Παρασκευή 21 Αυγούστου η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η σημαντικότερη άνοδος αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ερόχμενη εβδομάδα θα χαρκτηρίζεται από εξίσου υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα κρατήσουν για τουλάχιστον 5 ημέρες.

Η ζέστη θα έχει διάρκεια

Το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου θερμού επεισοδίου δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κυρίως η διάρκειά του. Οι διαθέσιμες προγνώσεις συγκλίνουν σε ένα διάστημα αρκετών ημερών με έντονη ζέστη, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για επτά έως οκτώ ημέρες επίμονων υψηλών θερμοκρασιών.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η κορύφωση της ζέστης αναμένεται από το Σαββατοκύριακο και μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ποιες περιοχές θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 40 βαθμούς και τοπικά ακόμη υψηλότερα.

Σε ορισμένες από τις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη και θερμοκρασίες της τάξης των 42 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις.

Η Αττική αναμένεται επίσης να βρεθεί στο επίκεντρο της θερμής εισβολής, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός μέρα - μέρα από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι .

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωιτκά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -

απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά , όπου θα σημειωθούν τοπικές

βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημείωσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά.