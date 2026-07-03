Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να προχωρήσει σε ευρεία σύσκεψη για τον συντονισμό των ερευνών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών πίσω από το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης.

Οι επιθέσεις είχαν τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ο σύζυγος και η κόρη της.

Καθώς η υπόθεση διερευνάται πλέον ως ανθρωποκτονία, οι διωκτικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους πρόσθετα ανακριτικά εργαλεία, όπως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί νέα, κρίσιμα ευρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, το οποίο έχει καταγράψει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά το χτύπημα.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα δίκυκλο μικρού κυβισμού που έχει ήδη εντοπιστεί και εξετάζονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για την προετοιμασία ή την κατοπτεύση των στόχων τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υπολείμματα μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκαν σε έναν από τους τρεις αυτοσχέδιους μηχανισμούς, σε κτίριο διαφορετικό από αυτό όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Το εύρημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να φέρει αξιοποιήσιμο γενετικό υλικό (DNA) ή δακτυλικά αποτυπώματα που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τις φονικές εκρήξεις

Βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το ERTnews αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης, όπου διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη ήταν μικρότερης ισχύος, ωστόσο η δεύτερη ήταν εξαιρετικά σφοδρή, δημιουργώντας ένα ισχυρό ωστικό κύμα.

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Τη στιγμή εκείνη, η Βάγια Νέστορα και η κόρη της, Αφροδίτη, βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση. Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η κόρη της νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πολυκατοικία, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι τον δεύτερο όροφο.

Στο «στόχαστρο» 3 με 4 δράστες και οι καθοδηγητές τους

Από την ανάλυση του οπτικού υλικού, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία έως τέσσερα άτομα, ηλικίας 25 με 30 ετών, τα οποία κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες. Μέσα σε διάστημα μόλις 10 λεπτών, κατάφεραν να τοποθετήσουν τους μηχανισμούς και στα τρία σημεία-στόχους.

Δύο από αυτούς φορούσαν κράνη, ενώ ένας τρίτος, με υποστηρικτικό ρόλο, φορούσε κουκούλα.

Οι μηχανισμοί αποτελούνταν από βενζίνη και αυτοσχέδιο πλαστικό εκρηκτικό, μια απλή κατασκευή που επέτρεψε τη γρήγορη τοποθέτησή τους. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι φυσικοί αυτουργοί να στρατολογήθηκαν και να καθοδηγήθηκαν από «εγκεφάλους» που κινούνται στο παρασκήνιο της οργάνωσης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο Αστυνομικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων και την πορεία των ερευνών.