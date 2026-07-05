Όσα επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την πρώτη ολοκληρωμένη αποτύπωση της αστεγίας στην Αθήνα παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος που χρειάζεται στήριξη και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, για πρώτη φορά ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, διαθέτει μια σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που βιώνουν την αστεγία στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 70% των αστέγων είναι Έλληνες πολίτες, ενώ το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Παράλληλα, επτά στους δέκα οδηγήθηκαν στην αστεγία εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, γεγονός που αναδεικνύει τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες. Επιπλέον, ένας στους τρεις παραμένει χωρίς στέγη για περισσότερο από πέντε χρόνια, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυσκολία επανένταξης.

Ο κ. Δούκας παρουσίασε και τα προγράμματα υποστήριξης που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Δήμο Αθηναίων. Όπως σημείωσε, 1.400 άνθρωποι υποστηρίζονται μέσω των δράσεων Street Work του ΚΥΑΔΑ, 200 φιλοξενούνται στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, ενώ 46 νοικοκυριά συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους», το οποίο στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη.

«Στην Αθήνα κανείς δεν είναι αόρατος», τόνισε ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική πολιτική οφείλει να εκφράζεται με συγκεκριμένες δράσεις και όχι μόνο με λόγια, δίνοντας έμφαση στην έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους πιο ευάλωτους πολίτες.

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Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid02DQwjmdfhwCCjkwERT7VQAF3fXxhMpX2c8DX7tEsjsKfBpMa9hedwpE4Anwam5KB1l}