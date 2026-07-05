Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, καθώς φέρεται να χρέωσε υπέρογκο κόμιστρο σε επιβάτες για τη διαδρομή από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Ιουλίου, με τον οδηγό να εισπράττει το ποσό των 175 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. υπερβαίνει σημαντικά το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν περισσότερο από τετραπλάσιο της προβλεπόμενης τιμής για τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τις μεταφορές επιβατών.

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Υπερβολική χρέωση και έλεγχοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το ποσό που καταβλήθηκε για τη διαδρομή αεροδρομίου–κέντρου θεωρήθηκε εξαιρετικά υψηλό, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η χρέωση και αν τηρήθηκε το προβλεπόμενο τιμολόγιο.

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Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Τροχαία Αττικής για την αντιμετώπιση φαινομένων υπερχρεώσεων σε τουρίστες και επιβάτες, ιδιαίτερα σε διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο.

Στο στόχαστρο οι «ακριβές διαδρομές» από το αεροδρόμιο

Τα τελευταία χρόνια, διαδρομές από το «Ελ. Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο καταγγελιών για υπερβολικές χρεώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις τουριστών που δεν γνωρίζουν τις επίσημες τιμές και ταρίφες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αυστηρότερης εποπτείας στις μεταφορές από το αεροδρόμιο, αλλά και της ενημέρωσης των επιβατών για τα προβλεπόμενα κόμιστρα.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν εάν ο οδηγός ακολουθούσε παράτυπες πρακτικές χρέωσης ή εάν υπήρξε μεμονωμένο περιστατικό, ενώ δεν αποκλείεται να ελεγχθεί και η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.