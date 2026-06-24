Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πολύπλοκες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Η κυβέρνηση προχωρά σε αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπισης της οργανωμένης φοροδιαφυγής, μέσω νέας τροπολογίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και η οποία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών.

Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πολύπλοκες υποθέσεις φοροδιαφυγής που συνδέονται με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων, επιτρέποντας ταχύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και επιτάχυνση των διαδικασιών που οδηγούν τόσο στον καταλογισμό φόρων όσο και στην ποινική δίωξη των υπευθύνων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, οι νέες διατάξεις στοχεύουν κυρίως στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κυκλωμάτων που αξιοποιούν εικονικές επιχειρήσεις, παρένθετα πρόσωπα, πολύπλοκες εταιρικές δομές και μηχανισμούς απόκρυψης των πραγματικών δικαιούχων και διαχειριστών. Πρόκειται για μορφές οργανωμένης οικονομικής εγκληματικότητας που, σύμφωνα με τις αρχές, εμφανίζουν υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας και αξιοποιούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.

Ειδική διαδικασία για υποθέσεις εγκληματικών οργανώσεων

Η βασική αλλαγή αφορά τη δημιουργία ειδικής διαδικασίας για τις περιπτώσεις στις οποίες η φοροδιαφυγή συνδέεται με το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΔΑΟΕ θα μπορεί να διενεργεί όλες τις απαραίτητες ανακριτικές πράξεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που θα έχει διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το αποδεικτικό υλικό και η πορισματική έκθεση θα διαβιβάζονται άμεσα στη Φορολογική Διοίκηση.

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Ταχύτερος καταλογισμός φόρων και προστίμων

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ θα προχωρά χωρίς καθυστερήσεις στην έκδοση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου, ο οποίος θα ενσωματώνεται στην ποινική δικογραφία πριν αυτή υποβληθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς επιτρέπει στις δικαστικές αρχές να έχουν ήδη στη διάθεσή τους μια πρώτη επίσημη φορολογική αποτίμηση της ζημίας που έχει υποστεί το Δημόσιο.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η κοινοποίηση των φορολογικών πράξεων στους ελεγχόμενους θα μπορεί να γίνεται ακόμη και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει τα περιθώρια καθυστερήσεων ή απόκρυψης στοιχείων από τους ελεγχόμενους.

Ενιαίο επιχειρησιακό πλαίσιο ΑΑΔΕ και Αστυνομίας

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ ΑΑΔΕ και αστυνομικών αρχών κατά τη διάρκεια των ερευνών. Η τροπολογία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο επιχειρησιακό πλαίσιο, στο οποίο οι πληροφορίες, τα πορίσματα και τα φορολογικά δεδομένα θα διακινούνται ταχύτερα μεταξύ των υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικού εγκλήματος.

Δεν παγώνει η ανάκριση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η τροπολογία προβλέπει πως η ποινική διαδικασία δεν «παγώνει» εξαρχής μέχρι να ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος, όπως συνέβαινε σε αρκετές περιπτώσεις. Η ανάκριση μπορεί να προχωρήσει κανονικά και μόνο μετά το τυπικό πέρας της ανακριτικής διαδικασίας αναστέλλεται υποχρεωτικά η ποινική διαδικασία μέχρι να οριστικοποιηθεί η φορολογική πράξη, είτε λόγω μη άσκησης προσφυγής είτε μετά από τελεσίδικη απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων.

Τέλος, κατά το διάστημα αυτής της αναστολής διακόπτεται ουσιαστικά και η παραγραφή του αδικήματος, ώστε να μην μπορεί ο κατηγορούμενος να επωφεληθεί από τις χρονοβόρες φορολογικές και δικαστικές διαδικασίες.