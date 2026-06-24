Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο του σχεδίου είναι η ένταξη προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον πυρήνα των λειτουργιών της ΑΑΔΕ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής της επόμενης περιόδου για τη φορολογική διοίκηση, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Υλοποίηση αλλαγών σε πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ». Το έργο αφορά τον συνολικό εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ έως το 2030 και περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών, τη διασύνδεση βάσεων δεδομένων, τη μετάβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες cloud και την εκτεταμένη αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι στην παρούσα φάση δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο προϋπολογισμός σε ευρώ, η κλίμακα του έργου αποτυπώνεται στον προβλεπόμενο όγκο εργασίας. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η σύμβαση θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και θα απαιτήσει συνολικά 3.200 ανθρωπομήνες εργασίας, ενώ προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 800 ανθρωπομήνες. Με βάση τα δεδομένα της αγοράς πληροφορικής για έργα υψηλής εξειδίκευσης στο Δημόσιο, ένα τέτοιο μέγεθος ανθρωποπροσπάθειας παραπέμπει σε προϋπολογισμό που ενδέχεται να κινηθεί σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αν και το ακριβές ποσό θα καθοριστεί στην τελική διακήρυξη.

Τι αλλάζει

Οι παρεμβάσεις θα αγγίξουν σχεδόν το σύνολο των βασικών ψηφιακών υποδομών της φορολογικής διοίκησης. Στη λίστα περιλαμβάνονται τα TAXIS, TAXISnet, myDATA, EISPRAXIS, ΕΝΦΙΑ, OSS, το Ψηφιακό Πελατολόγιο, το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα τελωνείων και ελέγχων. Στόχος είναι η ταχύτερη προσαρμογή των εφαρμογών στις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, η ψηφιοποίηση διαδικασιών που εξακολουθούν να απαιτούν φυσική παρουσία πολιτών στις υπηρεσίες και η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και φορολογούμενους.

Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο του σχεδίου είναι η ένταξη προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον πυρήνα των λειτουργιών της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προβλέπεται ανάπτυξη συστημάτων που θα εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα φοροδιαφυγής, εικονικές συναλλαγές, ακραίες τιμολογήσεις και άλλες μορφές παραβατικότητας μέσω αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων. Παράλληλα, εξετάζεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση εικόνων, βίντεο και ακτινοσκοπικού υλικού (X-Ray) σε τελωνειακούς ελέγχους και διακινήσεις φορτίων.

Οι ελεγκτές θα μπορούν να υποστηρίζονται από έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς (AI Assistants), οι οποίοι θα προτείνουν υποθέσεις υψηλού κινδύνου, θα συγκεντρώνουν πληροφορίες από πολλαπλές βάσεις δεδομένων και θα συμβάλλουν στην ιεράρχηση των ελέγχων.

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Ανάλυση μεγάλων δεδομένων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη σύνδεση πληροφοριών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε να δημιουργούνται νέοι δείκτες κινδύνου και πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί διασταυρώσεων.

Το σχέδιο προβλέπει αυτοματοποιημένη σύνθεση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, εντοπισμό λαθών και διπλοεγγραφών στα μητρώα, καθώς και αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων για την αναγνώριση περιοχών ή δραστηριοτήτων με αυξημένο κίνδυνο φορολογικών παραβάσεων. Πέρα από τον ελεγκτικό μηχανισμό, το έργο προβλέπει και νέα εργαλεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Μεταξύ άλλων σχεδιάζονται συστήματα αυτοματοποιημένης επικοινωνίας και υποστήριξης πολιτών, προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για φορολογικές υποχρεώσεις και έξυπνη δρομολόγηση αιτημάτων και καταγγελιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.