Ο Νίκος Δένδιας συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σχολή, όπου διεξάγεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MIT-TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program».

Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων όπου διεξάγεται, σε συνεργασία με ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, το MIT, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MIT-TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program», επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στόχος του προγράμματος, που υλοποιείται με πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το ελληνικό κέντρο αμυντικής καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), είναι η μεταφορά στην Ελλάδα και η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους στα θέατρα επιχειρήσεων της νέας εποχής.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό, Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο, Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα, ενημερώθηκε για τις δύο ενότητες της διδακτέας ύλης, οι οποίες αφορούν αφενός τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων και αφετέρου την αυτονομία, τους αισθητήρες και την επικοινωνία σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα, αποκτώντας πρακτική εμπειρία, για παράδειγμα σχετικά με τα «σμήνη» drones.

Επίσης ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καθηγητές του προγράμματος, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στελέχη του λιμενικού σώματος που συμμετέχουν, όπου τονίστηκε ότι τέτοιες εκπαιδεύσεις συμβάλλουν στην συγκρότηση ενός πυρήνα ένστολων που είναι εξειδικευμένοι στις νέες, εξελισσόμενες τεχνολογίες αλλά και εξοικειωμένοι με την πρακτική εφαρμογή τους. Συζητήθηκε ακόμη η προσαρμογή των θαλάσσιων drones στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής μας και εναλλακτικές χρήσεις αυτόνομων οχημάτων, για παράδειγμα προς όφελος της εμπορικής ναυτιλίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχουμε μία υποχρέωση, για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως τη νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο διοικητής της σχολής ναυτικών δοκίμων, υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας, σημείωσε πως τα υλικά και τα συστήματα που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα παραμείνουν στη χώρα μας, συμβάλλοντας τόσο στη διάχυση της τεχνογνωσίας στις ένοπλες δυνάμεις όσο και στην αναπαραγωγή της εκπαίδευσης για επόμενες τάξεις στελεχών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον ρόλο των στρατιωτικών σχολών.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης επισημάνθηκε ακόμη ότι χάρη στη μεταφορά τεχνογνωσίας ενισχύεται η ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων να αναπτύξουν αυτόνομα συστήματα και υποστηρίζεται η ευρύτερη αποστολή του ΕΛΚΑΚ για την καλλιέργεια εγχώριων καινοτόμων λύσεων.

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Δένδια

Στο τέλος της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Κύριε υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού, των ενόπλων δυνάμεων, για το γεγονός ότι "αγκαλιάζετε" με τόση θέρμη τις νέες τεχνολογίες.

Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον, είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά.

Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του ΜΙΤ, και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως "γέφυρα" έναν Έλληνα καθηγητή, τον κ. Τριανταφύλλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίον διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για εμάς που δεν είμαστε κατ' ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος.

Αυτό το οποίο ξέρουμε, όμως, είναι ότι έχουμε μία υποχρέωση, για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως τη νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες».

Δένδιας: Νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε από την πλευρά του: «Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που καλωσορίζω εδώ, στη σχολή ναυτικών δοκίμων, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για κάτι για την πατρίδα μας μοναδικό.

Μια σειρά σεμιναρίων από εξαιρετικούς καθηγητές του ΜΙΤ στους Έλληνες δόκιμους, αλλά και σε στελέχη των άλλων σχολών, της σχολής ικάρων και της σχολής ευέλπιδων, στη νέα πραγματικότητα: στη δημιουργία τεχνογνωσίας σμήνους αυτονόμων στη θάλασσα, αλλά από εκεί και πέρα, και πέρα από τη θάλασσα. Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρνουμε, δηλαδή, την πατρίδα μας στη νέα εποχή.

Οι καθηγητές του ΜΙΤ, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κ. Τριανταφύλλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη γι' αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το ΜΙΤ, οι καθηγητές, λοιπόν, είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον πρωθυπουργό πώς αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στην θάλασσα και πώς μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.

Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούργια, μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhzicth9o8p?integrationId=40599y14juihe6ly}