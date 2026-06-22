Η αντιπολίτευση επιμένει πως είπε την αλήθεια για τους φόβους του Κυριάκου Μητσοτάκη για Ειδικό Δικαστήριο.

Ό,τι κατουράς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι έλεγε ο θυμόσοφος Χαρίλαος Φλωράκης.

Ήρθε λοιπόν και η ώρα το Μαξίμου να πληρώσει λίγα από τον εκλεκτό του Ανδρέα Δρυμιώτη.

Ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος από το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς και η ΝΔ στις εκλογές να περιοριστεί στο 25% ή και χαμηλότερα. Τότε, όπως προέβλεψε, η ΝΔ θα εκλέξει 75 βουλευτές, η αντιπολίτευση θα έχει 225, γεγονός που θα τους επιτρέψει να παραπέμψουν τον πρωθυπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Το Μαξίμου εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένο γιατί ένας φανατικός υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει στην ατζέντα το θέμα της παραπομπής του πρωθυπουργού σε Ειδικό Δικαστήριο!

Και η αντιπολίτευση στο σύνολό της αναφέρει πως ο Δρυμιώτης είπε απλώς την αλήθεια για τους φόβους του Κυριάκου Μητσοτάκη για Ειδικό Δικαστήριο. Και μάλιστα για το θέμα των υποκλοπών όπου το Μαξίμου είναι απολύτως ανοιχτό.

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Β.Σκ.