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Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,73 μονάδων.

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων που δέχθηκαν μετοχές εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας λόγω της ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 71,72 μονάδων (+0,14%), στις 51.920,62 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 118,03 μονάδων (–0,46%), στις 25.358,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,73 μονάδων (–0,01%), στις 7.357,49 μονάδες.