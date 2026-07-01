Από το αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush» το ελικόπτερο.

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην Αραβική θάλασσα και αγνοείται ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του.

Το ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk του αεροπλανοφόρου «USS George H.W. Bush» έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση, χωρίς να υπάρχει ένδειξη πως αυτό προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια, ανέφερε σε ανακοίνωση η διοίκηση του 5ου στόλου των ΗΠΑ.

Ένα μέλος του πληρώματος ακόμα αγνοείται και διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του. Τα άλλα τρία περισυνελέγησαν, είναι «σε σταθερή κατάσταση» και μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush». Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Η ανακοίνωση του 5ου στόλου για το ελικόπτερο

«Την 1η Ιουλίου, στις 03:30 το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου MH-60S Sea Hawk, του “USS George H.W. Bush”, πραγματοποίησε επείγουσα προσθαλάσσωση στην Αραβική θάλασσα. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η έκτακτη ανάγκη προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.

Τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου περισυνελέγησαν και είναι σε σταθερή κατάσταση στο “George H. W. Bush”. Μέσα του Ναυτικού στην περιοχή διεξάγουν έρευνα για το άλλο μέλος του πληρώματος που αγνοείται ακόμα. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

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