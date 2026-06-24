Η έντονη μεταβλητότητα οδήγησε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς.

Ισχυρό ράλι κατέγραψε την Τετάρτη η μετοχή της Wendy’s, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μικροεπενδυτών, εξελισσόμενη στο νέο «meme stock» της Wall Street. Η μετοχή της αλυσίδας fast food εκτινάχθηκε έως και 42% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προτού περιορίσει μέρος των κερδών της, παραμένοντας ωστόσο ενισχυμένη κατά περίπου 30%.

Η έντονη μεταβλητότητα οδήγησε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς. Με την επανέναρξη των συναλλαγών, η τιμή της Wendy’s έφθασε έως τα 8,89 δολάρια ανά μετοχή.

Αφορμή για το αρχικό επενδυτικό ενδιαφέρον αποτέλεσε η ανακοίνωση της εταιρείας για τον διορισμό του πρώην στελέχους της Potbelly, Στίβεν Σιρούλις, στις θέσεις του οικονομικού διευθυντή (CFO) και του επικεφαλής στρατηγικής (Chief Strategy Officer). Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η ένταση της ανόδου δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από την αλλαγή στη διοικητική ομάδα.

Το τελευταίο 24ωρο, η Wendy’s αναδείχθηκε στη δεύτερη πιο πολυσυζητημένη μετοχή στα επενδυτικά φόρουμ του Reddit, σύμφωνα με στοιχεία της Swaggy Stocks. Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προωθούν τη μετοχή ως ιστορία ανάκαμψης, μετά τη σημαντική πτώση που έχει καταγράψει τον τελευταίο χρόνο.

Σε δημοφιλείς αναρτήσεις στο φόρουμ WallStreetBets, επενδυτές καλούν την κοινότητα να στηρίξει την εταιρεία, παρουσιάζοντάς την ως μια υποτιμημένη καταναλωτική μάρκα με προοπτικές επιστροφής στην ανάπτυξη. Η δυναμική αυτή θυμίζει προηγούμενα επεισόδια των λεγόμενων meme stocks, όπως εκείνο της GameStop, όταν χιλιάδες μικροεπενδυτές συντονίστηκαν για να αγοράσουν μετοχές εταιρειών που δέχονταν έντονες πιέσεις από τους short sellers.

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Η περίπτωση της Wendy’s εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με στοιχεία της S3 Partners, περίπου το 23% των διαθέσιμων μετοχών της εταιρείας βρίσκεται σε θέσεις short, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ενός «short squeeze». Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ταχεία άνοδος της τιμής αναγκάζει τους επενδυτές που έχουν στοιχηματίσει στην πτώση της μετοχής να κλείσουν τις θέσεις τους αγοράζοντας μετοχές, ενισχύοντας περαιτέρω την ανοδική κίνηση.

Η θεαματική άνοδος της Wendy’s αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της ισχύος που εξακολουθούν να διαθέτουν οι κοινότητες μικροεπενδυτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν έντονες διακυμάνσεις ακόμη και σε εταιρείες που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της επενδυτικής επικαιρότητας.