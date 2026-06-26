Οι διευκρινίσεις έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της στρατηγικής επένδυσης του Diorama Investments II RAIF, το οποίο διαχειρίζεται η DECA Investments.

Η DOTSOFT προχώρησε τελικά σε αποσαφηνίσεις σχετικά με τη νέα μετοχική της σύνθεση, μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής επένδυσης του επενδυτικού κεφαλαίου Diorama Investments II RAIF, δίνοντας αναλυτική εικόνα για τις μεταβολές στο μετοχολόγιο που προέκυψαν από τις συναλλαγές της 23ης Ιουνίου.

Ειδικότερα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι Αναστάσιος Μάνος και Τζουζέππε Τζιάνο προχώρησαν στη σύσταση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ), στην οποία μεταφέρθηκαν συνολικά 1.249.080 μετοχές που κατείχαν ατομικά. Η νέα κοινή επενδυτική μερίδα κατέχει πλέον ποσοστό 40,03% των δικαιωμάτων ψήφου, υπερβαίνοντας το όριο του ενός τρίτου.

Παράλληλα, το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama Investments II RAIF απέκτησε συνολικά 1.248.000 μετοχές της DOTSOFT, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% των δικαιωμάτων ψήφου, επίσης πάνω από το όριο του ενός τρίτου. Την ίδια στιγμή, η CASTELLANO PROPERTIES LIMITED περιόρισε τη συμμετοχή της στο 7,63% από επίπεδα άνω του 10%, ενώ ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης κατήλθε στο 3,37%, κάτω από το όριο του 5%.

Οι διευκρινίσεις έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της στρατηγικής επένδυσης του Diorama Investments II RAIF, το οποίο διαχειρίζεται η DECA Investments. Η είσοδος του θεσμικού επενδυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του αναπτυξιακού σχεδίου της DOTSOFT, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων προϊόντων στους τομείς των έξυπνων πόλεων, της τεχνητής νοημοσύνης και των πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Αναστάσιο Μάνο και την αντιπρόεδρο Άννα Κουρελιά να συνεχίζουν στα καθήκοντά τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συνεργασία με τη DECA Investments αναμένεται να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, ενώ στους στρατηγικούς στόχους παραμένει και η μελλοντική μετάβαση της DOTSOFT από την ΕΝ.Α. Growth στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

