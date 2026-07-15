Το (δεύτερο) placement της Thrivest Holdings στην CrediaBank, η BlackRock και η Aktor, η Eurolife, η Sunlight Recycling, ο εφοπλιστής Πολέμης και γιατί οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν μόλις 62 ευρώ ανά 100 ευρώ καταθέσεων

Από την CrediaBank στην Aktor

Η Thrivest Holdings, συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου, περιόρισε τη συμμετοχή της στην CrediaBank περίπου στο 24%, μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού placement, μέσω του οποίου διέθεσε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές ποσοστό 16,70% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 0,90 ευρώ ανά μετοχή, αποφέροντας στους πωλητές έσοδα περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν το 3% του μετοχικού κεφαλαίου κατέληξε σε κεφάλαια που διαχειρίζεται η BlackRock, η οποία αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της συναλλαγής. Μέρος των κεφαλαίων που εισπράχθηκαν από το placement αναμένεται να κατευθυνθεί στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, η οποία ξεκινά στις 21 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, οι Δημήτρης Μπάκος και Γιάννης Καϋμενάκης θα συμμετάσχουν στην εν λόγω ΑΜΚ μέσω της Winex.

Μετά τη χθεσινή συναλλαγή, η Thrivest υποχώρησε στη δεύτερη θέση της μετοχικής σύνθεσης της CrediaBank, καθώς έως χθες κατείχε το 40,73% του μετοχικού κεφαλαίου. Πλέον, μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας είναι το Υπερταμείο, το οποίο διατηρεί συμμετοχή 29,36%.

Το placement πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, μέσω της οποίας η τράπεζα άντλησε 300 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδίου σε Ελλάδα και Μάλτα. Κατά την ΑΜΚ, τόσο η Thrivest όσο και το Υπερταμείο είχαν παραιτηθεί από τα δικαιώματα συμμετοχής τους, διευκολύνοντας την είσοδο νέων επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό της Thrivest είχε περιοριστεί από το 50,17% στο 40,73%, ενώ η συμμετοχή του Υπερταμείου είχε διαμορφωθεί από το 36,16% στο 29,36%.

Η δημόσια προσφορά της αύξησης κεφαλαίου είχε συγκεντρώσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται ήδη από την πρώτη ημέρα, γεγονός που αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 0,80 ευρώ, η οποία ενσωμάτωνε σημαντική έκπτωση έναντι της τότε χρηματιστηριακής τιμής.

Η τιμή του χθεσινού placement διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή κατά 12,5% υψηλότερα από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ΑΜΚ, κατά την οποία εκδόθηκαν νέες μετοχές και τα αντληθέντα κεφάλαια ενίσχυσαν την CrediaBank, η χθεσινή συναλλαγή αφορούσε αποκλειστικά υφιστάμενες μετοχές της Thrivest. Ως εκ τούτου, το τίμημα εισπράχθηκε από τον (πρώην) βασικό μέτοχο και όχι από την τράπεζα, χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός των μετοχών ή να ενισχυθούν περαιτέρω τα ίδια κεφάλαιά της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το placement πραγματοποιήθηκε εντός της εξάμηνης περιόδου lock-up που τέθηκε σε ισχύ από τις 8 Απριλίου 2026, ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας προέβλεπαν εξαιρέσεις για την Thrivest, επιτρέποντας ιδιωτικές μεταβιβάσεις ή προσυμφωνημένες συναλλαγές πακέτου (block trades), υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι επενδυτές θα αναλαμβάναν την ίδια υποχρέωση lock-up για το υπόλοιπο της περιόδου. Υποθέτουμε πως τα πράγματα εξελίχθηκαν κάπως έτσι…

Να σημειώσουμε πως πρόκειται για το δεύτερο placement της Thrivest Holdings μέσα σε διάστημα μικρότερο των επτά μηνών. Είχε προηγηθεί, στις 29 Δεκεμβρίου 2025, η διάθεση 70.967.741 μετοχών της CrediaBank, που αντιστοιχούσαν στο 4,386% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω συναλλαγής αξίας περίπου 115 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης τότε είχε διαμορφωθεί στα περίπου 1,62 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο αισθητά υψηλότερο από εκείνο του χθεσινού placement.

Ο Πιερρακάκης ζήτησε περισσότερα δάνεια

Βλέμματα δυσφορίας κατέκλισαν τη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια τη στιγμή που ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε από το βήμα της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να εντείνει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Απευθυνόμενος στους τραπεζίτες – ειδικά εκείνους που κάθονταν στην πρώτη σειρά των καθισμάτων - ο υπουργός τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή περιθώρια για να αυξήσουν τις χορηγήσεις τους, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων αντιστοιχούν περίπου 70 ευρώ δανείων, όταν στην Ευρωζώνη η αναλογία είναι σημαντικά υψηλότερη. Όπως ανέφερε, το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει χώρος για εντονότερη πιστωτική επέκταση προς την οικονομία.

Θα διορθώσουμε τον υπουργό λέγοντας πως τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (loan-to-deposit ratio) στην Ελλάδα διαμορφώνεται ακόμη χαμηλότερα, στο 62,08%, έναντι του 93,38% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Με απλά λόγια, οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 62 ευρώ δανείων για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας δεύτερη από το τέλος στην πιστωτική αξιοποίηση των καταθετικών πόρων. Τη χαμηλότερη επίδοση στην ευρωζώνη εμφανίζει η Κύπρος με ποσοστό 51,04%.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Φινλανδία με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 152,35%, όπου τα δάνεια υπερβαίνουν σημαντικά τις καταθέσεις. Ακολουθούν η Σλοβακία με 109,82%, η Αυστρία με 106,28%, η Γαλλία με 106,15% και η Ολλανδία με 100,71%, ενώ πάνω ή κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης κινούνται επίσης η Εσθονία (94,22%), η Γερμανία (94,02%) και το Λουξεμβούργο (93,52%). Χαμηλότερους δείκτες από το μέσο όρο καταγράφουν η Ισπανία (84,80%), η Ιρλανδία (84,41%), η Πορτογαλία (78,96%), το Βέλγιο (77,51%), η Ιταλία (77,06%), η Κροατία (75,59%), η Λετονία (74,09%), η Βουλγαρία (70,68%), η Σλοβενία (66,73%) και η Λιθουανία (64,22%).

Εν κατακλείδι, εάν ο λόγος δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα έφθανε απλώς στον μέσο όρο της Ευρωζώνης –και όχι στα επίπεδα χωρών όπως η Φινλανδία ή η Γαλλία– οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να χορηγήσουν επιπλέον 31,3 ευρώ δανείων για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων. Αυτό μεταφράζεται σε δυνητική αύξηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου δανείων κατά περίπου 50%, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό περιθώριο που εξακολουθεί να υπάρχει για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα παραμένει καθηλωμένος κοντά στο 60% εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, παρά την ισχυρή αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και τη σημαντική βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Πρόκειται για επίπεδα που παραπέμπουν στο 1998, δηλαδή στην περίοδο πριν από την υιοθέτηση του ευρώ και πριν από τη μεγάλη πιστωτική επέκταση της επόμενης δεκαετίας. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μεγαλύτερη διοχέτευση τραπεζικής χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επαρκής ζήτηση από βιώσιμες επιχειρήσεις και πιστοληπτικά αξιόχρεα νοικοκυριά. Και αυτό είναι μια εξίσου σοβαρή συζήτηση…

Η δίκη της Folli Follie

Η επόμενη συνεδρίαση της δίκης για την υπόθεση της Folli Follie ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, στην αίθουσα 120Γ, στον έκτο όροφο του Εφετείου, καθώς οι υπόλοιπες προγραμματισμένες δικάσιμοι του Ιουλίου δεν θα διεξαχθούν. Για όσους παρακολουθούν τη δίκη της Folli Follie, της οικογενείας Κουτσολιούτσου και των συνεργατών τους, η τελευταία συνεδρίαση πριν τη θερινή ανάπαυλα είχε ενδιαφέρον. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ιωάννη Μπεγιέτη προσκόμισε σειρά εγγράφων που αφορούν τόσο στην προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση όσο και στη δραστηριότητά του στον όμιλο Folli Follie. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με τη δραστηριότητά του κ. Μπεγιέτη στην Ιαπωνία και στο Ντουμπάι, καθώς και αλληλογραφία που αφορά την έκθεση ελέγχου του 2017, τις επαφές με τη Fosun μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της QCM και τη συμμετοχή του στην εταιρεία μέχρι το 2018. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκαν και οι ενστάσεις που υπέβαλε η Φλώρα Κατσαρού, συνήγορος υπεράσπισης του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου. Η υπεράσπιση κατέθεσε ένσταση πλαστότητας, κατ' άρθρο 338 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και ένσταση ανάγνωσης, κατ' άρθρο 362 ΚΠΔ, σχετικά με πρακτικά γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του ασιατικού ομίλου, στα οποία ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος εμφανίζεται με την ιδιότητα του «director» και φέρεται να έχει θέσει την υπογραφή του. Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να διατυπώσει την πρότασή της επί της ένστασης πλαστότητας σε μεταγενέστερο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο δεν έλαβε απόφαση επί της ένστασης, αναμένοντας προηγουμένως την εισαγγελική πρόταση. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι τα επίμαχα έγγραφα μπορούν να αναγνωστούν, επισημαίνοντας ότι η ανάγνωσή τους δεν προδικάζει την κρίση επί της ένστασης πλαστότητας και ότι αποτελούν αποδεικτικά μέσα τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν τόσο υπέρ της αθωότητας όσο και υπέρ της ενοχής του κατηγορουμένου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και αίτημα της υπεράσπισης του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου για προσωρινή αλλαγή του τόπου εμφάνισής του στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κατά τον Αύγουστο. Η υπεράσπιση δεν ζήτησε τροποποίηση των περιοριστικών όρων, αλλά να του επιτραπεί να εμφανιστεί την 1η και τη 15η Αυγούστου στο Αστυνομικό Τμήμα Αστυπάλαιας αντί του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος και το δικαστήριο υιοθέτησε την πρότασή της, απορρίπτοντας τελικά το σχετικό αίτημα.

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου

Τη διαδικασία επιλογής των νέων Προμηθευτών Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διετία που ξεκινά στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 καθορίζει απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση προβλέπει ότι η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης των καταναλωτών που μένουν χωρίς προμηθευτή εξαιτίας υπαιτιότητας της εταιρείας που τους εκπροσωπούσε. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου υποχρεούται να αναλαμβάνει προσωρινά, για διάστημα έως τριών μηνών, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες που έχουν μείνει χωρίς εκπροσώπηση, προκειμένου να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να συνάψουν νέα σύμβαση με προμηθευτή της επιλογής τους. Η νέα διαδικασία αφορά περίοδο δύο ετών με έναρξη την 29η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ προβλέπεται ότι τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θα εκκινεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του επόμενου παρόχου. Εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, η ΡΑΑΕΥ θα μπορεί να ορίζει ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου την εταιρεία με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία πελατών.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός 35 ημερών από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων, καταθέτοντας στοιχεία που τεκμηριώνουν την αδειοδότησή τους, την οικονομική τους επάρκεια, την εμπειρία τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο θα εξυπηρετήσουν τους πελάτες που θα ενταχθούν στο καθεστώς του Τελευταίου Καταφυγίου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, στην οικονομική τους δυνατότητα, στην τεχνική επάρκεια, στην εμπειρία τους στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην ικανότητα άμεσης εξυπηρέτησης πελατών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, καθώς και στο ύψος των προσαυξήσεων που προτείνουν για την παροχή της υπηρεσίας, με στόχο τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών.

Eurolife : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 190 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurolife FFH Insurance Group Holdings, μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10 Ιουλίου 2026. Η μείωση πραγματοποιήθηκε μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των 100 εκατ. κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας από 2,25 ευρώ σε 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife FFH Insurance Group Holdings διαμορφώνεται σε 35 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 100 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί τη δεύτερη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε οκτώ έτη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είχε ανέλθει στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 είχε προηγηθεί μείωση κατά 125 εκατ. ευρώ, με την ονομαστική αξία των μετοχών να υποχωρεί από 3,50 ευρώ σε 2,25 ευρώ.

Οι upstream θυγατρικές της HELLENiQ Energy

Θετική εικόνα προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της HELLENiQ Energy στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων για τη χρήση 2025 που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Οι εταιρείες περιόρισαν αισθητά τις ζημιές τους, μετά την ολοκλήρωση απαιτητικών ερευνητικών προγραμμάτων και τη μετάβαση σε φάσεις αξιολόγησης των δεδομένων. Η ΕΛΠΕ Πατραϊκός ΑΕ, που δραστηριοποιείται στον Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο, κατέγραψε καθαρές ζημιές 116,3 χιλ. ευρώ το 2025, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας περιορίστηκαν στις 8,3 χιλ. ευρώ από 1,71 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ οι ερευνητικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στις 87,3 χιλ. ευρώ από 219,9 χιλ. ευρώ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 115,5 χιλ. ευρώ, με τα συνολικά χρηματοοικονομικά έξοδα να παραμένουν οριακά, μόλις στα 817 ευρώ. Αντίστοιχα, η HELLENiQ Upstream Δυτικά Κρήτης ΑΕ εμφάνισε σημαντική μείωση των ζημιών της, οι οποίες περιορίστηκαν στις 798,7 χιλ. ευρώ από 1,52 εκατ. ευρώ το 2024. Οι ερευνητικές δαπάνες μειώθηκαν στις 340,6 χιλ. ευρώ από 1,07 εκατ. ευρώ, καθώς η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση και επανερμηνεία των σεισμικών δεδομένων που είχαν ήδη αποκτηθεί, ενώ τα διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 457,2 χιλ. ευρώ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 797,8 χιλ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρέμειναν ιδιαίτερα χαμηλά, στα 902 ευρώ. Στο τέλος της χρήσης, η εταιρεία διέθετε ενεργητικό ύψους 369,3 χιλ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 225,5 χιλ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 162 χιλ. ευρώ, διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ερευνητικό πρόγραμμα. Θετική ήταν και η εικόνα για τη HELLENiQ Upstream Νοτιοδυτικά Κρήτης ΑΕ, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση στα αποτελέσματά της. Οι καθαρές ζημιές περιορίστηκαν στο 1,05 εκατ. ευρώ από 6,16 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εκτεταμένων γεωφυσικών και περιβαλλοντικών ερευνών και η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στην ανάλυση και ερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων. Οι ερευνητικές δαπάνες μειώθηκαν στις 378,6 χιλ. ευρώ από 5,32 εκατ. ευρώ, ενώ τα διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν στις 670,3 χιλ. ευρώ από 851,2 χιλ. ευρώ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 1,05 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρέμειναν εξαιρετικά περιορισμένα, στα 931 ευρώ.

Η Sunlight Recycling

Στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της Sunlight Recycling Εμπορική και Βιομηχανική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Επεξεργασίας & Ανακύκλωσης Υλικών. Η επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ακατέργαστου μολύβδου στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και έχει συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 6,08 εκατ. ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο εγκρίθηκε κρατική ενίσχυση αποκλειστικά με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ύψους 3,04 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Η Πλαστικά Θράκης Pack

Στον αναπτυξιακό νόμου εντάχθηκε και επενδυτικό σχέδιο της Πλαστικά Θράκης Pack ΑΒΕΕ. Η εν λόγω επένδυση αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής πλαστικών συσκευασιών στη θέση Μαγικό του Δήμου Αβδήρων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Το επενδυτικό σχέδιο έχει συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 14,59 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο καθεστώς «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» του πρώτου κύκλου για το έτος 2025. Η κρατική ενίσχυση θα χορηγηθεί αποκλειστικά με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής και ανέρχεται σε 7,29 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Η N & L Development

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο την ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση ακινήτων προχώρησε ο εφοπλιστής Λεωνίδας Πολέμης. Πρόκειται για την N & L Development ΙΚΕ η οποία διαθέτει αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη σύστασή της και διαιρείται σε 20.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Βάσει του καταστατικού, ο Λεωνίδας Πολέμης εισέφερε 160.000 ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 80% στην εταιρεία, ενώ ο Νικηφόρος Βασίλειος Σκαμπαβιάς εισέφερε 40.000 ευρώ, κατέχοντας το υπόλοιπο 20%. Σκοπός της N & L Development ΙΚΕ είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον κλάδο του real estate και των κατασκευών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και άλλες χρήσεις, την αγορά και πώληση ακινήτων, την ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, καθώς και εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη διαχείριση ακινήτων.