Ο David Attenborough αφηγείται την ιστορία της συνάντησής του με ένα μωρό γορίλα ονόματι Πάμπλο στα βουνά της Ρουάντα και μισό αιώνα μετά επισκέπτεται τους απογόνους του.

Η πιο διάσημη σκηνή στην ιστορία της δημιουργίας ταινιών για την άγρια ​​ζωή συνέβη πριν από 48 χρόνια, με τον θρυλικό David Attenborough. Τότε γνώρισε τον ορεινό γορίλα της Ρουάντα, που ονόμασε Πάμπλο.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Life on Earth, της πρωτοποριακής εκπομπής του BBC που έθεσε το πλάνο των προγραμμάτων για τη φύση όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ο David Attenborough βρέθηκε μέσα από τα δάση της Ρουάντα και απροσδόκητα δέχτηκε τα παιχνίδια μιας οικογένειας γορίλων. Καθώς σκαρφάλωναν και έπαιζαν μαζί του, ο Attenborough γύρισε στην κάμερα και είπε: «Υπάρχει περισσότερο νόημα και αμοιβαία κατανόηση στην ανταλλαγή ενός βλέμματος με έναν γορίλα παρά με οποιοδήποτε άλλο ζώο που γνωρίζω».

Ο Attenborough γίνεται 100 ετών σε λίγες εβδομάδες και περιγράφει, διαβάζοντας από τα ημερολόγιά του, τη στιγμή ως μια από τις πιο συναρπαστικές συναντήσεις της ζωής του. Αυτό τον έκανε να ξαναεπισκεφθεί αυτήν την οικογένεια γορίλλων, περίπου 50 χρόνια αργότερα, στην ταινία «A Gorilla Story», που προβάλλεται στο Netflix.

«Είναι μια σύνδεση που με έχει συντροφεύσει σε όλη μου τη ζωή», λέει ο Attenborough στην ταινία. «Είναι μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας για την προστασία της φύσης που έχω δει και ίσως αυτό οφείλεται στη βαθιά σύνδεση, που νιώθουν οι άνθρωποι με τους γορίλες». Η οικογένεια αυτή των γορίλων ήταν η οικογένεια του Πάμπλο.

Ο Πάμπλο τελικά αποσχίστηκε για να σχηματίσει τη δική του ομάδα το 1993, η οποία έγινε η μεγαλύτερη οικογένεια ορεινών γορίλων που έχει καταγραφεί ποτέ στην άγρια ​​φύση. Στο απόγειό της, η ομάδα Πάμπλο έφτασε τους 65 γορίλες.

Ο Attenborough αφηγείται την ιστορία του Πάμπλο, του γορίλα που μεγάλωσε και έγινε ένας ασυνήθιστα επιτυχημένος ηγέτης, που σκοτώθηκε ενώ προστάτευε την οικογένειά του από μια αντίπαλη ομάδα σε ηλικία 33 ετών. Η οικογένεια του Πάμπλο είναι μία από τις πιο προσεκτικά μελετημένες οικογένειες ορεινών γορίλων σήμερα, που εκτείνεται σε σχεδόν έξι δεκαετίες παρακολούθησης. Η μελέτη τους ξεκίνησε από την πρωτοποριακή έρευνα της Dian Fossey τη δεκαετία του 1960. Τότε ερευνούσε την οικογένεια στην οποία γεννήθηκε ο Πάμπλο: την Ομάδα 5.

Η Dian Fossey το 1967 ταξίδεψε στη Ρουάντα για να μελετήσει τους ορεινούς γορίλες. Βρήκε έναν πληθυσμό που απειλούνταν άμεσα από τη λαθροθηρία και την πίεση στα ενδιαιτήματά τους, έναν πληθυσμό που φοβόταν ότι θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα σε δεκαετίες. Στράφηκε από την παρατήρηση στη δράση, πρωτοπορώντας σε μια πρακτική προσέγγιση στη διατήρηση με καθημερινή προστασία στο δάσος, από την αφαίρεση παγίδων στην αποτροπή των λαθροθήρων.

Δολοφονήθηκε εκεί το 1985, αλλά ο αντίκτυπος του έργου της παραμένει ισχυρός ακόμα και σήμερα, βοηθώντας στην αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ορεινοί γορίλες, αποκαλύπτοντας την πολυπλοκότητα και την ευγένεια ενός είδους, παρεξηγημένου για πολύ καιρό.

Γυρισμένη σε διάστημα δύο ετών στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Ρουάντα, η ταινία «A Gorilla Story» ακολουθεί τους σημερινούς απογόνους της ιστορικής ομάδας Πάμπλο, καταγράφοντας την κοινωνική δυναμική, τις μεταβαλλόμενες συμμαχίες και τις ήσυχες διαπραγματεύσεις που διαμορφώνουν τη ζωή μέσα στην ομάδα.

Οι ορεινοί γορίλες παραμένουν απειλούμενοι και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση, με τις μόνες σημαντικές απειλές τους να προέρχονται από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης στα ενδιαιτήματα και των παγίδων που έχουν στηθεί για άλλα άγρια ​​ζώα.

Παρά τα μοναδικά φυσικά πλάνα που καταγράφηκαν στο «A Gorilla Story», αυτό που θα μείνει περισσότερο στο μυαλό είναι η αφόρητα συγκινητική εικόνα ενός ανθρώπου σχεδόν 100 ετών, που επαναφέρει στη μνήμη του τον αγαπημένο του φίλο: «Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ» λέει ο Attenborough.

Σκηνοθέτης της «A Gorilla Story» είναι ο Τζέιμς Ριντ και εκτελεστικός παραγωγός ο Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Με πληροφορίες του Guardian/CNN/BBC