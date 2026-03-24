Δύο ακόμα δίδυμοι ορεινοί γορίλες γεννήθηκαν στο εθνικό πάρκο Βιρούνγκα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μία είδηση που οι οικολόγοι γιορτάζουν ως ένα «εξαιρετικό» γεγονός για τα απειλούμενα πρωτεύοντα θηλαστικά.

Μόλις δύο μήνες αφότου ανακαλύφθηκαν μικροσκοπικοί δίδυμοι ορεινοί γορίλες από δασοφύλακες στον ορεινό όγκο Βιρούνγκα, μια άλλη σπάνια γέννηση διδύμων βρέθηκε από τους φύλακες του πάρκου. Αυτή τη φορά, ένα θηλυκό και ένα αρσενικό βρέφος εντοπίστηκαν στην οικογένεια Μπαράκα, μια ομάδα 19 ορεινών γορίλων που περιφέρονται στα τροπικά δάση μεγάλου υψομέτρου της περιοχής.

Οι δασοφύλακες του πάρκου έχουν θέσει τα μωρά πρωτεύοντα υπό πρόσθετη παρακολούθηση για να τα βοηθήσουν κατά τους κρίσιμους αρχικούς μήνες, καθώς τα βρέφη αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις μέχρι την πλήρη ενηλικίωσή τους. Τα δίδυμα είναι εξαιρετικά σπάνια στους ορεινούς γορίλες, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 1% των γεννήσεων, και θέτουν επιπλέον απαιτήσεις στη μητέρα.

Το υποείδος γορίλα, που βρίσκεται μόνο σε δύο απομονωμένες περιοχές του ορεινού όγκου Βιρούνγκα στο Κονγκό και στο εθνικό πάρκο Μπουίντι (Impenetrable) στη νοτιοδυτική Ουγκάντα, έχει υψηλά ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας, με περίπου το ένα τέταρτο να πεθαίνει από ασθένεια, τραύμα ή να δολοφονείται.

Τον Ιανουάριο, το εθνικό πάρκο Βιρούνγκα ανακοίνωσε ότι ένας θηλυκός ορεινός γορίλα που ονομάζεται Mafuko είχε γεννήσει δίδυμα. Τα αρσενικά βρέφη είναι τώρα 11 εβδομάδων και ζουν αρμονικά, με άλλους γορίλες στην ομάδα να φροντίζουν ιδιαίτερα τη μητέρα, σύμφωνα με τους δασοφύλακες. Οι αρχές του πάρκου πιστεύουν ότι οι δίδυμες γεννήσεις είναι πιο πιθανό να συμβούν όταν τα θηλυκά βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλή φυσική κατάσταση.

Ο Jacques Katutu, επικεφαλής της παρακολούθησης των γορίλων στο πάρκο Βιρούνγκα, δήλωσε πως «δύο περιπτώσεις δίδυμων γεννήσεων μέσα σε τρεις μήνες είναι ένα εξαιρετικό γεγονός και παρέχει μια ακόμη ζωτική ένδειξη ότι οι αφοσιωμένες προσπάθειες διατήρησης, οι οποίες συνεχίστηκαν παρά την τρέχουσα αστάθεια στο ανατολικό Κονγκό, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη του απειλούμενου πληθυσμού των ορεινών γορίλων εντός του εθνικού πάρκου».

Η εξειδικευμένη κτηνιατρική φροντίδα έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναβίωση του είδους αυτού του γορίλα. Στη Ρουάντα, την Ουγκάντα ​​και τη ΛΔΚ, οργανώσεις όπως οι Gorilla Doctors έχουν αποτρέψει δεκάδες θανάτους, βοηθώντας ζώα που επηρεάζονται από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Πιο σύνηθες είναι η απελευθέρωση γορίλων που είχαν παγιδευτεί κατά λάθος σε παγίδες λαθροθήρων. Μια μελέτη αποδίδει το ήμισυ της αύξησης του πληθυσμού των ορεινών γορίλων στους κτηνιάτρους.

Μόλις 250 ορεινοί γορίλες είχαν απομείνει τη δεκαετία του 1970 και πολλοί πίστευαν ότι τα ζώα κινδύνευαν με εξαφάνιση. Δεκαετίες εντατικής εργασίας για τη διατήρησή τους βοήθησαν τον αριθμό των πληθυσμών να ξεπεράσει τους 1.000 το 2018. Οι αρμόδιες αρχές έχουν έκτοτε υποβαθμίσει την κατάσταση του είδους από κρίσιμα απειλούμενο σε απειλούμενο.

Το τμήμα της οροσειράς Βιρούνγκα της ΛΔΚ παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για τους δασοφύλακες άγριας ζωής. Τα τελευταία 20 χρόνια, περισσότεροι από 220 δασοφύλακες έχουν σκοτωθεί στο πάρκο, όπου ομάδες ανταρτών όπως η M23 και άλλες πολιτοφυλακές λειτουργούν ατιμώρητα.

Με πληροφορίες του Guardian