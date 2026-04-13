Η Φατού έγινε ο γηραιότερος κάτοικος του Ζωολογικού Κήπου του Βερολίνου μετά τον θάνατο ενός φλαμίνγκο που θεωρούνταν ότι ήταν τουλάχιστον 75 ετών.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Βερολίνου, στη Γερμανία τιμά τη Φατού, γορίλα δυτικού πεδινού τύπου 69 ετών, δείχνοντας πως η εξειδικευμένη φροντίδα σε αιχμαλωσία παρατείνει τη ζωή απειλούμενων ειδών.

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο και τα Ρεκόρ Γκίνες, η Φατού, η γηραιότερη γνωστή γορίλας στον κόσμο, γεννήθηκε περίπου στις 13 Απριλίου 1957 και μεταφέρθηκε στον Ζωολογικό Κήπο του Βερολίνου το 1959, όταν ήταν ακόμη πολύ μικρή. Έχει ζήσει πολύ πέρα από τα 35 έως 40 χρόνια που είναι συνήθη στη φύση, υπογραμμίζοντας ότι οι γορίλες μπορούν να φτάσουν σε πολύ μεγαλύτερα προσδόκιμα ζωής σε καλά οργανωμένα περιβάλλοντα ζωολογικών κήπων.

Τον Απρίλιο του 2026, ο Ζωολογικός Κήπος του Βερολίνου γιόρτασε τα 69α γενέθλιά της με ένα ειδικό γεύμα από μαλακά λαχανικά και άλλες κατάλληλες τροφές αντί για τούρτα, αντανακλώντας τις διατροφικές ανάγκες μιας ηλικιωμένης γορίλας. Ο ζωολογικός κήπος δίνει ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια φροντίδα των γηρασμένων ζώων, με προσαρμοσμένη διατροφή, πιο ήσυχους χώρους διαμονής και τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση.

Η Φατού έγινε ο γηραιότερος κάτοικος του Ζωολογικού Κήπου του Βερολίνου μετά τον θάνατο ενός φλαμίνγκο που θεωρούνταν ότι ήταν τουλάχιστον 75 ετών, αν και η ακριβής ημερομηνία αυτής της αλλαγής δεν καταγράφεται με συνέπεια. Σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, πιθανότατα απομακρύνθηκε από τη Δυτική Αφρική όταν ήταν ακόμη μικρό ζώο, προτού πουληθεί στην Ευρώπη.

Σήμερα ζει σε ξεχωριστό χώρο και παρουσιάζει σημάδια γήρανσης, όπως απώλεια δοντιών και ήπια αρθρίτιδα. Ο Ζωολογικός Κήπος του Βερολίνου αναφέρει ότι η κατάστασή της παραμένει σταθερή και η περίπτωσή της αναφέρεται συχνά ως παράδειγμα του πώς τα προσεκτικά ελεγχόμενα περιβάλλοντα μπορούν να βοηθήσουν απειλούμενα είδη να ζουν σημαντικά περισσότερο απ’ ό,τι θα ζούσαν στη φύση.

