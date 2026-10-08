Δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή τα σχολεία στην Γκράβα - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα δεν θα γίνουν ούτε αύριο στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας καθώς με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα τα σχολεία της αρμοδιότητάς του θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την προέλευσης της οσμής φυσικού αερίου.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων λίγο μετά το πέρας του Δημοτικού Συμβουλίου όπου μεταξύ άλλων θεμάτων συζητήθηκαν και τα τεκταινόμενα στην Γκράβα «Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.»

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Στη Γκράβα στεγάζονται 24 σχολικές και μεταδευτεροβάθμιες δομές, με περίπου 4.000 μαθητές και 450 εργαζομένους. Η συντριπτική πλειονότητα των δομών υπάγεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ πέντε υπάγονται στον Δήμο Γαλατσίου.

Κλειστά τα σχολεία στην Γκράβα: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία στην Γκράβα θα γίνονται αρχής γενομένης από την Παρασκευή 9/10 και μέχρι νεοτέρας μέσω τηλεκπαίδευσης.

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Όπως σημειώνεται «Την διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex) σε όλες τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. & Δ.Ε. που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας από

Παρασκευή 09-10-2026 και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού ελέγχου. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας

Webex (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση), στις προβλεπόμενες ώρες του ωρολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες, και να μεριμνήσουν για τον καταρτισμό του προγράμματος τηλεκπαίδευσης. Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης, οπότε και θα διαπιστωθεί η ομαλή και ασφαλής επαναλειτουργία των δια ζώσης μαθημάτων.»

Σχολεία Γκράβας: Απέχουν από τα μαθήματα οι μαθητές - Τι καταγγέλουν οι γονείς

Το προβλημα στα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας οξύνθηκε την περασμένη Παρασκευή όταν εκκενώθηκαν εξαιτίας έντονης οσμής αερίου. Οι ελέγχοι δεν έδειξαν διαρροή όμως η οσμή παραμένει. αρμόδιων φορέων, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Γαλατσίου και του υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές από την Δευτέρα βρίσκονται σε απόχή από τα μαθήματα καθώς όπως υποστηρίζουν οι γονείς δεν έχουν λάβει στα χέρια τους επίσημα έγγραφα και πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς. Οι γονείς ζητούν να τους γνωστοποιηθούν τα πιστοποιητικά και τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί η απλή διακοπή της παροχής.

Ωστόσο, είχαν προηγηθεί τρεις ειδοποιήσεις για οσμή αερίου, στις 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου. Ο Δήμος αναφέρει ότι και στις τρεις περιπτώσεις ανταποκρίθηκε άμεσα και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από την ΕΝΑΟΝ, καθώς και από την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ειδικά για τις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων, δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά εντοπίστηκε βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού.

Στις 2 Οκτωβρίου η εταιρεία διανομής προχώρησε στη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι ενημερώθηκε πως δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Για την επανασύνδεση, ωστόσο, απαιτούνται, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό, έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων από τον μετρητή έως το λεβητοστάσιο, καθώς και η έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει και, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

«Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε»

Οι γονείς, από την πλευρά τους, ζητούν σαφείς απαντήσεις για την προέλευσης της οσμής του φυσικού αερίου, την κατάσταση του δικτύου και τις εργασίες που απαιτούνται ώστε να μην υπάρχει οσμή. Το ερώτημα που θέτουν είναι γιατί, ενώ η παροχή έχει διακοπεί, δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.Το βασικό αίτημα της σχολικής κοινότητας είναι πριν επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες εφόσον υπάρξουν επίσημα και τεκμηριωμένα στοιχεία που να πιστοποιούν ότι το σχολικό συγκρότημα είναι ασφαλές.