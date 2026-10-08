Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογαριασμός σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στον οποίο φέρεται να υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τους προφυλακισμένους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ εντοπίστηκε λογαριασμός πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό.

Εντοπίστηκε λογαριασμός σε ευρωπαϊκή τράπεζα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA ο λογαριασμός και περιέχει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον η διαδρομή των χρημάτων με εστιάση στο από πού προήλθαν, πότε μεταφέρθηκαν, μέσω ποιων συναλλαγών και ποια πρόσωπα ή φορείς συνδέονται με τις κινήσεις του λογαριασμού. Μάλιστα τονίστηκε ότι η εν λόγω τράπεζα δεν βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ η επιλογή της φέρεται να έγινε με τρόπο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διακίνηση των χρημάτων και να δυσχεράνει τον άμεσο εντοπισμό τους από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζει και η επιλογή της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, προκειμένου να διασταυρωθούν οι πληροφορίες και να αποτυπωθεί πλήρως η οικονομική διαδρομή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν εμφανίζεται ως δικαιούχος ένας ή και οι δύο γιατροί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πάντως, το ποσό που εντοπίστηκε φέρεται να συνδέεται οικονομικά και με τους δύο. Η συγκεκριμένη πτυχή αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα και την ανταλλαγή τραπεζικών δεδομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlzip2rb70ll?integrationId=40599y14juihe6ly}