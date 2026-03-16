Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και αγωνιώδες επεισόδιο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα Grand Prize του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής μέσα από τη συχνότητα του ANT1.

Το κοινό παρακολούθησε μια έντονη αναμέτρηση γνώσεων, με πρωταγωνιστή τον παίκτη Λευτέρη, ο οποίος κατάφερε να φτάσει πολύ κοντά στο μεγάλο έπαθλο.

Ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τον Λευτέρη στο πλατό και η πορεία του παίκτη εξελίχθηκε εντυπωσιακά, καθώς κατάφερε να φτάσει μέχρι τη 14η και προτελευταία ερώτηση, διεκδικώντας το σημαντικό ποσό των 90.000 ευρώ. Η ένταση αυξήθηκε αισθητά τη στιγμή που εκφωνήθηκε η κρίσιμη ερώτηση που θα καθόριζε την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η κρίσιμη ερώτηση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η ερώτηση που χώριζε τον Λευτέρη από τις 90.000 ευρώ ήταν η εξής:

«Ποια χώρα θεωρείται ότι ξεκίνησε την παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου;»

Οι πιθανές απαντήσεις ήταν:

Α. Γερμανία

Β. Ρωσία

Γ. Νορβηγία

Δ. Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Λευτέρης, εμφανώς αγχωμένος και δηλώνοντας πως έχει «παγώσει», σκέφτηκε για λίγα λεπτά πριν «κλειδώσει» την απάντηση «Α. Γερμανία».

Τα δευτερόλεπτα μέχρι την ανακοίνωση της σωστής απάντησης φάνηκαν ατελείωτα. Τελικά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιβεβαίωσε με ενθουσιασμό ότι η απάντηση ήταν σωστή, ανακοινώνοντας πως ο παίκτης κέρδισε το ποσό των 90.000 ευρώ. Η χαρά και η ανακούφιση ήταν εμφανείς στο πλατό, με τον παρουσιαστή να συγχαίρει θερμά τον Λευτέρη για την εντυπωσιακή του πορεία.

Η δύσκολη απόφαση για τα 300.000 ευρώ

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης κλήθηκε να πάρει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση. Αν θα ρισκάρει για την τελευταία ερώτηση που θα μπορούσε να του χαρίσει το μεγάλο έπαθλο των 300.000 ευρώ. Η ερώτηση αφορούσε το πραγματικό όνομα του Μάικλ Ντάγκλας.

Αφού σκέφτηκε για αρκετά λεπτά και αξιολόγησε τις πιθανότητες, ο παίκτης αποφάσισε τελικά να μην ρισκάρει και να αποχωρήσει από το παιχνίδι, εξασφαλίζοντας το σημαντικό ποσό των 90.000 ευρώ.