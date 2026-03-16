Ισχυρή άνοδο παρουσιάζει και το Ether.

Ανοδική πορεία καταγράφουν τη Δευτέρα τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα στις διεθνείς αγορές, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να ενισχύεται και τις τιμές να κινούνται σε θετικό έδαφος παρά τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 73.868,61 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 3,29%, με κέρδη 2.351,64 δολαρίων. Η συνεχιζόμενη ανοδική τάση ενισχύει τη δυναμική του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος παγκοσμίως, το οποίο παραμένει στο επίκεντρο της αγοράς.

Ισχυρή άνοδο παρουσιάζει και το Ether, το οποίο κινείται στα 2.266,70 δολάρια, καταγράφοντας κέρδη 155,21 δολαρίων ή 7,35%. Η δεύτερη μεγαλύτερη ψηφιακή πλατφόρμα blockchain συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της αγοράς.

Σημαντική άνοδο καταγράφει και το Solana, το οποίο διαμορφώνεται στα 93,68 δολάρια με αύξηση 6,28%, προσθέτοντας 5,54 δολάρια στην αξία του, ενώ το Dogecoin κινείται στα 0,1023 δολάρια, παρουσιάζοντας άνοδο 7,46% και κέρδη 0,0071 δολαρίων.

Θετική είναι η εικόνα και για το XRP, το οποίο διαπραγματεύεται στα 1,49 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 5,19% και ενισχύοντας περαιτέρω το ανοδικό κλίμα στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και η ένταση στη Μέση Ανατολή θα περίμενε κανείς να δημιουργούν κλίμα φόβου στις αγορές. Ωστόσο, στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων συμβαίνει συχνά το αντίθετο: η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ενεργειακή κρίση μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες που ενισχύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζονται από αρκετούς επενδυτές ως εναλλακτικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο. Σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, όπου υπάρχει φόβος για πληθωρισμό, αναταράξεις στις αγορές ενέργειας ή υποτίμηση νομισμάτων, κάποιοι στρέφονται σε ψηφιακά assets όπως το Bitcoin ως μορφή «ψηφιακού χρυσού».

Παράλληλα, η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό διεθνώς. Όταν οι επενδυτές φοβούνται ότι οι τιμές ενέργειας θα μετακυλιστούν στην οικονομία, συχνά αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται προστασία απέναντι στον πληθωρισμό, και τα κρυπτονομίσματα έχουν αρχίσει να παίζουν αυτόν τον ρόλο για ένα μέρος της αγοράς.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι ότι η αγορά των crypto έχει πλέον έντονη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, hedge funds και ETFs. Αυτοί οι επενδυτές λειτουργούν με στρατηγικές διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Σε περιόδους διεθνούς αστάθειας, δεν αποσύρονται απαραίτητα από τα crypto, αλλά συχνά αυξάνουν την έκθεση σε διαφορετικά assets.

Τέλος, οι αγορές κρυπτονομισμάτων λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τις παραδοσιακές αγορές ενέργειας και γεωπολιτικής. Συχνά η ψυχολογία των επενδυτών, η ρευστότητα και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του blockchain επηρεάζουν περισσότερο τις τιμές από ό,τι οι εξελίξεις στο πετρέλαιο.