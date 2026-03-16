Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής «Etalia A», η οποία αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους περίπου 0,1 δισ. ευρώ.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε προς την εταιρεία απόκτησης Leon Issuer DAC, η οποία συνδέεται με την Bain Capital, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη συνεχή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης που είχε δημοσιοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και εντάσσεται στις ενέργειες εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια του Ομίλου.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η doValue Greece, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και ανάκτηση των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στη συναλλαγή.

Στη διαδικασία της συναλλαγής, η Morgan Stanley & Co. International plc λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger), ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP παρείχαν νομικές υπηρεσίες ως σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.