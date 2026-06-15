Μέσα σε δύο λεπτά, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου διορίστηκε «Πρέσβης επί τιμή» ως «Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων» και, στη συνέχεια, ανέλαβε τη νεοσύστατη θέση της Μόνιμης Υπηρεσιακής Υφυπουργού.

Η κυβέρνηση χρειάστηκε τρία διαφορετικά ΦΕΚ –το ένα μάλιστα μεταμεσονύχτιο– μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στη νεοσύστατη θέση της Μόνιμης Υπηρεσιακής Υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών και να χωρέσει παράλληλα ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η αλληλουχία των αποφάσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αφού δημιουργήθηκε η θέση, στη συνέχεια εξασφαλίστηκαν οι τυπικές προϋποθέσεις για να μπορεί να την καταλάβει το πρόσωπο που είχε επιλεγεί, και αμέσως μετά ακολούθησε ο διορισμός του. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ώρες.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Αρχικά, η κυβέρνηση ξεπέρασε με μεταμεσονύχτια τροπολογία τον «σκόπελο» του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 4622/2019, τον οποίο η ίδια είχε θεσπίσει αμέσως μετά τη νίκη της στις εκλογές του 2019. Η διάταξη προέβλεπε ότι κανένα υπουργείο δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερες από τρεις συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, ενώ οι αναπληρωτές υπουργοί δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από ένας ανά υπουργείο.

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Το ΦΕΚ Α91/2026, που υπογράφηκε ηλεκτρονικά στις 11 Ιουνίου και ώρα 00:36, εισήγαγε μια εξαίρεση. Με τη σύσταση της νέας θέσης του Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών, ορίστηκε ρητά ότι η συγκεκριμένη θέση δεν συνυπολογίζεται στον αριθμητικό περιορισμό του νόμου.

ΦΕΚ

Υπήρχε όμως ένα ακόμη ζήτημα. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία προοριζόταν για τη θέση, δεν ήταν ούτε εν ενεργεία πρέσβειρα ούτε πρέσβειρα εκ προσωπικοτήτων, όπως απαιτούσε η νέα διάταξη.

Έτσι, ακολούθησε το επόμενο βήμα. Με το ΦΕΚ Γ2883/2026, που υπογράφηκε στις 12:07 της επόμενης ημέρας, διορίστηκε «Πρέσβης επί τιμή» ως «Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων» για διάστημα 24 μηνών. Το τυπικό κώλυμα είχε πλέον αρθεί.

ΦΕΚ

Και μόλις δύο λεπτά αργότερα, στις 12:09, δημοσιεύθηκε νέο ΦΕΚ (Α93/2026), με το οποίο η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου τοποθετήθηκε στη νεοσύστατη θέση της Μόνιμης Υπηρεσιακής Υφυπουργού.

ΦΕΚ

Κάπως έτσι, μέσα σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο, η κυβέρνηση δημιούργησε μια νέα θέση, την εξαίρεσε από τους περιορισμούς που η ίδια είχε θεσπίσει, εξασφάλισε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόσωπο που είχε επιλέξει και ολοκλήρωσε τον διορισμό. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σπανίως κινούνται με τέτοια ταχύτητα.

Μ. Καλ.