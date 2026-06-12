Δημοσιεύθηκε επιτέλους η πολυαναμενόμενη Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (υπ' αρ. 6/2026), σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη!

Η Απόφαση αυτή δικαιώνει τους δανειολήπτες και κρίνει ότι ο εκτοκισμός πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι σύμφωνα με την θέση των δανειστών (τράπεζες, funds και servicers)! Το όφελος για τον δανειολήπτη είναι σημαντικό, διότι αν λ.χ. ένας οφειλέτης πλήρωνε περίπου 200ευρώ μηνιαίως για τόκους, τώρα με την εφαρμογή της Απόφασης του Αρείου Πάγου, θα επιβαρύνεται με τόκους ύψους μόνο 25ευρώ περίπου κάθε μήνα!

Η Απόφαση είναι, αφενός νομικά άρτια και αφετέρου ως Απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου επιλύουσα ένα μείζον νομικό ζήτημα (πιλοτική Δίκη), δέον να γίνει σεβαστή από όλους και να αναμορφωθούν άμεσα τα δοσολογία των τραπεζών και των funds, με αναδρομική ισχύ! Δηλαδή, πρέπει όχι μόνο να μειωθούν οι μελλοντικές δόσεις, αλλά και να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν τα χρηματικά ποσά των τόκων, τα οποία έχουν ήδη δοθεί σύμφωνα με τον υπολογισμό των τόκων από τους δανειστές!

Συνεπώς, δηλώσεις κρατικών φορέων ότι «Θα αναζητηθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο και αναλόγως θα κρίνουμε την παρέμβασή μας», δεν συνάδει με τη λειτουργία του νομικού μας συστήματος! Η Απόφαση είναι σαφής, ο νόμιμος τρόπος τοκοφορίας των Αποφάσεων του Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), είναι στην εκάστοτε μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής (δηλαδή να μην έχουμε εκτοκισμό σαν να παίρνει ο δανειολήπτης σήμερα ένα νέο δάνειο).

Η Απόφαση της Ολομέλειας τονίζει τον αιτιολογικό λόγο του Νόμου 3869/10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σημειωτέον ότι οι πολίτες που κέρδισαν τα Δικαστήρια της διαδικασίας του Νόμου Κατσέλη, κρίθηκαν ως καλόπιστοι, συνεργάσιμοι, ότι δεν είχαν δόλο και στις περισσότερες των περιπτώσεων είχαν ήδη καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία δεν έχουν αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που καλούνται τώρα να πληρώσουν!

Γεώργιος Νικολακόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και ΣτΕ