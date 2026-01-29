Η παράσταση που εγκαινιάζει το νέο θέατρο, Μετς.

H Άννα Μενενάκου και ο Σωτήρης Τσαφούλιας εγκαινιάζουν το νέο θέατρο ΜΕΤΣ. Ένα μικρής κλίμακας θέατρο, όπου με τη χρήση της τεχνολογίας και των πολυμέσων, ο θεατής μπαίνει μέσα στο μυαλό, τις παραισθήσεις, τον ψυχισμό και τον κόσμο των ηρώων.

Η πρώτη παράσταση που ανεβαίνει στη σκηνή του είναι το έργο «Εσύ και τα σύννεφά σου» του Γάλλου συγγραφέα Έρικ Βέστφαλ.

Ο Κώστας Φιλίππογλου σκηνοθετεί την ομάδα ΒίΔα σε ένα έργο που ανεβαίνει σαν ένα κωμικό υπαρξιακό θρίλερ όπου το γέλιο παγώνει και ο τρόμος γίνεται καθημερινότητα.

Το έργο

Δύο αδερφές, αποκομμένες από τον έξω κόσμο και εγκλωβισμένες σε ένα σπίτι, ζουν μέσα σε έναν φαύλο κύκλο εγκλεισμού, ψυχικής ασθένειας και θρησκευτικού παροξυσμού. Το σπίτι μετατρέπεται ταυτόχρονα σε καταφύγιο και φυλακή, γεμάτο ταριχευμένα ζώα — σιωπηλούς μάρτυρες μιας ζωής που έχει σταματήσει να εξελίσσεται.



Καθώς η πραγματικότητα διαλύεται, η βία εισβάλλει: φόνοι, ενοχές, απωθημένες επιθυμίες και ασφυκτική σεξουαλική καταπίεση συνθέτουν ένα σκοτεινό σύμπαν, όπου η αγάπη και η πίστη αποκτούν επικίνδυνες διαστάσεις και μετατρέπονται σε δεσμά.

Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ και τον τρόμο, φωτίζοντας τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ανάγκης για νόημα, λύτρωση και έλεγχο. Μια παράσταση προκλητική και σκοτεινά αστεία, που μετατρέπει το οικείο σε απειλή και το γέλιο σε αμηχανία.





Το έργο Εσύ και τα σύννεφά σου (πρωτότυπος τίτλος Toi et tes nuages στα γαλλικά) γράφτηκε το 1971 και την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε στο θέατρο Théâtre de l’Athénée στο Παρίσι, σε σκηνοθεσία του Roland Monod.

Η παράσταση γνώρισε μεγάλη επιτυχία, τιμήθηκε με το βραβείο des U και έκτοτε ανέβηκε πολλές φορές στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της γραφής του Έρικ Βέστφαλ, του οποίου τα έργα εστιάζουν στον ανθρώπινο ψυχισμό, τον εγκλεισμό, τη βία και τις στρεβλώσεις της πίστης και της αγάπης, χρησιμοποιώντας συχνά στοιχεία μαύρου χιούμορ και υπαρξιακής αγωνίας.

Πληροφορίες

Θέατρο Μετς, Αιδεσίου 19-23

Ώρες και ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή - Κυριακή: 9 μ.μ.

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Συντελεστές



Συγγραφέας: Έρικ Βέστφαλ

Μετάφραση/Απόδοση: Κώστας Φιλίππογλου και θίασος

Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Μουσική: Ιάσονας Καφετζής

Video art design: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτισμοί: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Επικοινωνία: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Φωτογραφίες: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Παραγωγή: Ομάδα ΒίΔα

Η παράσταση πραγματοποιείται με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού