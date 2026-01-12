Η ψεύτικη εικόνα που δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social από τη Wikipedia.

Δεν είναι η πρώτη fake ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αλλά σίγουρα δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη.

Αφού ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, πολλαπλασιάστηκαν στο ίντερνετ τα memes με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει αναλάβει επιπλέον τους ρόλους του αναπληρωτή διαχειριστή της USAID και του αναπληρωτή συμβούλου εθνικής ασφάλειας, να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της Βενεζουέλας.

Αυτό μάλλον δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ που μετά την ηγεσία μια «εποπτικής δύναμης» στην Παλαιστίνη, όπως ορίζει η ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, φαίνεται πως καλοβλέπει και την ηγεσία της Βενεζουέλας, μία αίσθηση που δημιουργεί και ενισχύει μόνος του.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια ψεύτικη εικόνα μιας σελίδας από τη Wikipedia που τον χαρακτηρίζει ως «Εν ενεργεία Πρόεδρο της Βενεζουέλας» από τον Ιανουάριο του 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, το τρέχον προφίλ του Τραμπ στη Wikipedia, που ούτως ή αλλιώς επιτρέπει καταχωρίσεις και επεξεργασίες που δημιουργούνται από χρήστες και όχι επίσημους φορείς, δεν εμφανίζει κάτι ανάλογο.

Στην πραγματικότητα, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, αντιπρόεδρος και υπουργός πετρελαίου του Μαδούρο, ορκίστηκε ως προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας στις 5 Ιανουαρίου. Η Ροντρίγκεζ καταδίκασε τις συλλήψεις του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε τη Ροντρίγκεζ, αν και την απείλησε ότι θα «πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο» αν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Στις 9 Ιανουαρίου, μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Καράκας υπό τη Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι άρχισε να διερευνά μια διαδικασία για την αποκατάσταση των διπλωματικών δεσμών με την Ουάσινγκτον, δεσμοί που διακόπηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ το 2019. Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι μια μικρή διπλωματική αντιπροσωπεία από την Ουάσινγκτον επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα για να αξιολογήσει προκαταρκτικά την επαναλειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Καράκας.

Υπό των απειλών Τραμπ, η Ροντρίγκεζ μαλάκωσε τον τόνο της σε ό,τι αφορά στη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Οι ΗΠΑ θέλουν να ελέγξουν τη βιομηχανία πετρελαίου και η Βενεζουέλα είναι ένα κράτος με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου υπό την κυβέρνηση Ροντρίγκεζ ενώ η κρατική εταιρεία πετρελαίου από την άλλη δήλωσε ότι πρόκειται για οικονομική συναλλαγή και ότι το πετρέλαιο δεν θα «παραδωθεί» στις ΗΠΑ όπως διατυμπανίζει ο Τραμπ.

Με την συνεργασία υπό την ηγεσία της Ροντρίγκεζ, ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ακύρωσε ένα «δεύτερο κύμα επιθέσεων» στη Βενεζουέλα. «Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανοικοδόμηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο, μιλώντας στους New York Times, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενώ η προσωρινή κυβέρνηση «μας δίνει όλα όσα θεωρούμε απαραίτητα», «μόνο ο χρόνος θα δείξει» πότε η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να επιδιώκει την άμεση εποπτεία του Καράκας.

Με πληροφορίες του TIME