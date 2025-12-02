Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ.

Ο πρώην υπουργός και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Το κόκκινο νήμα, Υγεία - Κοινωνία- Πολιτική» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 18:30 στην Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ.

Θα μιλήσουν οι:

Γιάννης Δραγασάκης, πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Χρήστος Μαντάς, τ.αν. καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο LSE

Τάκης Παναγιωτόπουλος ομότιμος καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαριλένα Κατσίμη.