Η αναφορά Μητσοτάκη για τον Τσίπρα και την «Ιθάκη».

Από το βήμα του 36ου Greek Economic Summit που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε εάν μπορεί κάποιος να μπει ξανά σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια.

Και συμπλήρωσε: «Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Σημειώνεται ότι από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε σχετικά: «Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».