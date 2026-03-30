Τρία νησιά της Ελλάδας με πλούσια φυσική ομορφιά που αξίζει να επισκεφθείτε το καλοκαίρι.

Αμέσως μετά την εορταστική περίοδο και τις ημέρες του Πάσχα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές και τη θερινή σεζόν. Προορισμοί, νησιά και παραθαλάσσια χωριά, γίνονται πόλος έλξης για τους ταξιδιώτες, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να κάνουν από τώρα τις απαραίτητες κρατήσεις σε καταλύματα και ξενοδοχεία.

Την συγκεκριμένη περίοδο, η ζήτηση αυξάνεται σταδιακά, ωστόσο οι τιμές παραμένουν ιδιαίτερα προσιτές. Παράλληλα, ο Αύγουστος, θεωρείται η πιο υψηλή περίοδος τουρισμού, ενώ αν επιλέγετε να ταξιδέψετε σε ένα από τα παρακάτω νησιά, θα πρέπει να κλείσετε από τώρα τα απαραίτητα καταλύματα.

3 νησιά για τις διακοπές του Αυγούστου που χρειάζεται να κάνετε κράτηση από τώρα

Λευκάδα

Η Λευκάδα, αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους καλοκαιρινούς – νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, με το κυριότερο στοιχείο να έγκειται στο γεγονός ότι η πρόσβαση πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση πλοίου. Οι δυτικές ακτές του νησιού είναι αυτές που ξεχωρίζουν, με γνωστές παραλίες όπως το Πόρτο Κατσίκι και οι Εγκρεμνοί, όπου τα γαλαζοπράσινα νερά και οι απότομοι βράχοι δημιουργούν ένα τοπίο που δύσκολα ξεχνιέται.

Το Νυδρί θεωρείται το ιδανικό μέρος για να κλείσετε το κατάλυμά σας, καθώς σε κοντινές αποστάσεις υπάρχουν γραφικά χωριά και φυσικά τοπία που εντυπωσιάζουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εντυπωσιακό νησί με φυσική ομορφιά, αλλά και η εύκολη πρόσβαση, αυξάνει τη ζήτηση και οδηγεί σε υψηλή πληρότητα που αγγίζει το 75 – 80%, ήδη από τους ανοιξιάτικους μήνες.

Σκιάθος

Η Σκιάθος, θεωρείται επίσης ένας από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς με πλούσια φυσική ομορφιά και ζωντανή νυχτερινή ζωή.

Η παραλία Κουκουναριές, όπου το πευκοδάσος φτάνει μέχρι την άμμο, αλλά και τα Λαλάρια που ξεχωρίζουν για το λευκό τους τοπίο και τα καθαρά νερά, θεωρούνται οι πιο γνωστές παραλίες του νησιού.

Αντίστοιχα, η πόλη της Σκιάθου διαθέτει στενά σοκάκια και πλακόστρωτα που συμβάλουν στην συνολική εικόνα του τόπου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης παρατηρείται υψηλή ζήτηση, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση των πρόωρων κρατήσεων.

Άνδρος

Η Άνδρος αποτελεί μια πιο ήρεμη επιλογή στις Κυκλάδες, χωρίς όμως να υστερεί σε φυσική ομορφιά και επιλογές για εξερεύνηση. Το νησί ξεχωρίζει για το πράσινο τοπίο του, τα νερά που τρέχουν σε πολλά σημεία και τα μονοπάτια που ενώνουν παραλίες και οικισμούς.

Το στοιχείο του έντονου αέρα, θεωρείται σήμα κατατεθέν για το νησί, ωστόσο δεν αποτελεί ανατρεπτικό παράγοντα για όσους επιλέγουν την Άνδρο για τις διακοπές του καλοκαιριού.

Παραλίες όπως το Μπατσί, ο Ζόρκος και η Άχλα προσελκύουν επισκέπτες και είναι μόνο μερικές από τις πιο γνωστές του νησιού. Τέλος, η Χώρα με τα αρχοντικά, τα μουσεία και το εμβληματικό κάστρο δίνει έναν πιο πολιτιστικό χαρακτήρα στην εμπειρία, ενώ η πρόσβαση γίνεται εύκολα από το λιμάνι της Ραφήνας.

