Ένα νησί με πλούσια ιστορία και εντυπωσιακά μνημεία στο κέντρο της πόλης του.

Ο Απρίλιος, για πολλά νησιά της Ελλάδας, σηματοδοτεί την έναρξη των προετοιμασιών για την καλοκαιρινή σεζόν. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται αισθητά, η θερμοκρασία ανεβαίνει και η φύση δεσπόζει εν όψει της άνοιξης, ενώ ο τουρισμός δεν βρίσκεται ακόμη στο απόγειό του.

Πολλές τουριστικές επιχειρήσεις ξεκινούν τη λειτουργία τους, με τα πρώτα καταλύματα και χώρους εστίασης να ανοίγουν ήδη από τις αρχές της άνοιξης για να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες.

Φέτος, καθώς το Πάσχα πέφτει νωρίτερα, δεν είναι λίγοι όσοι θα επιλέξουν έναν νησιωτικό προορισμό για τις αποδράσεις των εορτών και όχι μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωρίζει ένα ελληνικό νησί όπου η τουριστική δραστηριότητα κάνει αισθητή την παρουσία της ήδη από τον Απρίλιο, δίνοντας το στίγμα για μια πρώιμη και δυναμική έναρξη της σεζόν. Ο λόγος φυσικά, για τη Ρόδο.

Ρόδος – Το νησί των Ιπποτών με τον έντονο τουρισμό από τον Απρίλιο

Η Ρόδος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύνθετα νησιά της Ελλάδας, με τουριστική δραστηριότητα που ξεκινά αισθητά νωρίτερα σε σχέση με άλλους προορισμούς.

Ήδη από τον Απρίλιο, η καλοκαιρινή σεζόν «ανοίγει τις πύλες» της στον τουρισμό, με τις πλατφόρμες κρατήσεων να καταγράφουν υψηλή ζήτηση και τα ποσοστά πληρότητας τα Σαββατοκύριακα να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 85%.

Το μέγεθος του νησιού, η ιστορία του και η ποικιλομορφία που διαθέτει, το καθιστούν τον ιδανικό προορισμό, τόσο για την καλοκαιρινή περίοδο, όσο και για όλο το χρόνο.

Το νησί αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο ήδη από την αρχαιότητα, με τον Κολοσσό της Ρόδου, να συμπεριλαμβάνεται στα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Παράλληλα, έχει κερδίσει το προσωνύμιο «Το νησί των Ιπποτών», με την επιβλητική Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου να αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά σύνολα στην Ευρώπη και να είναι ενταγμένη στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στο εσωτερικό της ξεχωρίζουν το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και η περίφημη Οδός των Ιπποτών.

Η Λίνδος, με την εντυπωσιακή ακρόπολη, προσφέρει πανοραμική θέα στο Αιγαίο, όπως και στη Κοιλάδα των Πεταλούδων, ένας μοναδικός βιότοπος που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ο Απρίλιος, αποτελεί για πολλούς ταξιδιώτες, τον καταλληλότερο μήνα για αποδράσεις στο νησί. Ο τουρισμός δεν βρίσκεται στο απόγειό του με αποτέλεσμα η εξερεύνηση στα τουριστικά αξιοθέατα να γίνεται ευκολότερα και χωρίς συνωστισμό. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τις πρώτες – σύντομες βουτιές στα νερά του Αιγαίου, ενώ όλες οι απαραίτητες λειτουργίες για την τουριστική σεζόν του καλοκαιριού, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.