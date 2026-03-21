Τέσσερα νησιά, ιδανικά για ανοιξιάτικες αποδράσεις, σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα.

Η άνοιξη αποτελεί ίσως την πιο όμορφη εποχή για να ανακαλύψει κανείς τα νησιά της Ελλάδας. Οι θερμοκρασίες σταδιακά αυξάνονται, χωρίς τον καύσωνα του καλοκαιριού, η φύση ανθίζει και η έντονη τουριστική περίοδος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Έτσι, χωρίς την έντονη πολυκοσμία του καλοκαιριού μπορείτε να ανακαλύψετε κάθε γωνιά του νησιού, και να απολαύσετε την ομορφιά του τόπου.

Ειδικά τα νησιά κοντά στην Αττική αποτελούν ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις. Με εύκολη πρόσβαση και μικρή διάρκεια ταξιδιού προσφέρουν την απαραίτητη ηρεμία τη στιγμή που η φύση ανθίζει.

4 νησιά κοντά στην Αττική για αποδράσεις την άνοιξη

Αίγινα:

Η Αίγινα, σε απόσταση 40 λεπτών με το πλοίο της γραμμής από Πειραιά, θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά νησιά του Αργοσαρωνικού.

Την άνοιξη, τα νεοκλασικά σπίτια και οι ανθισμένες αυλές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα γοητευτικό σκηνικό, ενώ ήδη από το πλοίο μπορεί κανείς να απολαύσει την ομορφιά του λιμανιού.

Η Αίγινα, είναι γνωστή για τα τοπικά προϊόντα της και ιδιαίτερα το φιστίκι Αιγίνης, ενώ αν βρεθείτε στο νησί αξίζει να επισκεφτείτε το Ναό της Αφαίας, ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.

Ύδρα:

Η Ύδρα ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και την απουσία αυτοκινήτων, κάτι που την κάνει μοναδική. Σε απόσταση περίπου 2 ωρών από την πρωτεύουσα προσφέρει μία αυθεντική εμπειρία στους ταξιδιώτες με τους ήρεμους ρυθμούς ζωής να κυριαρχούν.

Οι περίπατοι κατά μήκος της θάλασσας και τα μικρά μουσεία της, όπως το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο, αποκαλύπτουν την πλούσια ναυτική της ιστορία.

Την άνοιξη το νησί ανθίζει και τα λουλούδια προσφέρουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στην συνολική εικόνα του τόπου.

Σπέτσες:

Οι Σπέτσες βρίσκονται περίπου 2–2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα και αποτελούν έναν από τους πιο κομψούς προορισμούς του Αργοσαρωνικού. Συνδυάζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον κοσμοπολίτικο αέρα με την αυθεντική νησιώτικη γοητεία, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό την άνοιξη, όταν το νησί είναι πιο ήσυχο και ιδανικό για εξερεύνηση.

Τα αυτοκίνητα στις Σπέτσες είναι ελάχιστα με τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται κυρίως με ποδήλατα, γεγονός που προσφέρει μία ρομαντική όψη στο νησί.

Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το Μουσείο της Μπουμπουλίνας και το αρχοντικό της, που συνδέονται με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και το Παλιό Λιμάνι, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία του νησιού, ειδικά κατά το ηλιοβασίλεμα.

Πόρος:

Ο Πόρος, βρίσκεται περίπου 1 ώρα μακριά από την Αθήνα στον Αργοσαρωνικό, και αποτελεί έναν καταπράσινο, γοητευτικό προορισμό που την άνοιξη ανθίζει.

Χτισμένος αμφιθεατρικά, με τα πολύχρωμα σπίτια να πλαισιώνουν το λιμάνι, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει καρτ ποστάλ.

Την άνοιξη, το νησί αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα, καθώς τα πεύκα καλύπτουν μεγάλο μέρος του και φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, προσφέροντας μοναδικές διαδρομές για περίπατο.

Το εμβληματικό Ρολόι του Πόρου, που δεσπόζει πάνω από την πόλη, αποτελεί σημείο αναφοράς και προσφέρει υπέροχη θέα προς το κανάλι που χωρίζει το νησί από την Πελοπόννησο.

Η κοντινή τους απόσταση από την Αθήνα και η ομορφιά που αποκτούν την άνοιξη, καθιστά την Αίγινα, την Ύδρα, τις Σπέτσες και τον Πόρο ιδανικές επιλογές - όχι μόνο για μια γρήγορη μονοήμερη απόδραση, αλλά και για ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο γεμάτο εικόνες, ηρεμία και αυθεντικές εμπειρίες.