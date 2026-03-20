Πάσχα – Η ιδανική περίοδος του έτους για σύντομες αποδράσεις στο εξωτερικό, λίγο πριν ανοίξει η καλοκαιρινή σεζόν.

Το Πάσχα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας και τιμάται κάθε χρόνο με πληθώρα από έθιμα και παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. Στην Ελλάδα κυριαρχούν εικόνες και συνήθειες βαθιά ριζωμένες στην παράδοση, όπως η περιφορά του επιταφίου, το σπάσιμο των κόκκινων αβγών και το σούβλισμα του αρνιού ανήμερα του Πάσχα.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν και τα τοπικά έθιμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους «Μπότηδες» στην Κέρκυρα, που κάθε χρόνο προσελκύουν επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, οι ημέρες των εορτών αποτελούν ιδανική ευκαιρία για αποδράσεις, είτε εντός είτε εκτός συνόρων, συνδυάζοντας το πασχαλινό κλίμα με την άνοιξη. Η τουριστική κίνηση παραμένει πιο ήπια σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες, διατηρώντας και τις τιμές σε πιο προσιτά επίπεδα.

Το Πάσχα για το 2026, το Πάσχα, πέφτει σχετικά νωρίς, στις 12 Απριλίου με την Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά στις 6 Απριλίου και την Ανάσταση να γιορτάζεται το βράδυ του Μεγάλου Σάββατου, στις 11 Απριλίου, δημιουργώντας την ιδανική ευκαιρία για μία ανοιξιάτικη απόδραση εντός ή εκτός Ελλάδος.

Οι ιδανικοί προορισμοί για το Πάσχα 2026

Λισαβόνα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Λισαβόνα, πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ανοιξιάτικα ταξίδια, συνδυάζοντας καλό καιρό και σημαντικά αξιοθέατα.

Στα βασικά σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου με θέα σε όλη την πόλη, η ιστορική συνοικία Αλφάμα, καθώς και η περιοχή Μπελέμ, όπου βρίσκονται ο Πύργος της Μπελέμ και το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιστορικό τραμ 28, που διασχίζει τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Η Λισαβόνα προσφέρεται για περπάτημα και σύντομες αποδράσεις, όπως στη Σίντρα.

Παράλληλα, την περίοδο του Πάσχα πραγματοποιούνται θρησκευτικές λειτουργίες, κυρίως σε ιστορικές εκκλησίες, δίνοντας έναν παραδοσιακό χαρακτήρα στην πόλη.

Unsplash/ Andreas Brücker

Φλορεντία:

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της Ευρώπης, με έντονη τουριστική κίνηση όλο τον χρόνο. Βρίσκεται στην Ιταλία και φιλοξενεί πλούσια ιστορία και τέχνη.

Το κέντρο της Φλωρεντίας, ξεχωρίζει καθώς διαθέτει αξιοθέατα και εντυπωσιακά κτήρια. Ο Καθεδρικός Ναός Ντουόμο, η Πιάτσα ντέλα Σινιορία και η γέφυρα Πόντε Βέκιο είναι μόλις μερικά από τα πιο γνωστά σημεία της πόλης, ενώ διαθέτει και Μουσεία με πλούσια πολιτιστική ιστορία και τέχνη.

Ζάγκρεμπ:

Το Ζάγκρεμπ, πρωτεύουσα της Κροατίας, είναι μια πιο ήσυχη και οικονομική επιλογή για ταξίδι στο εξωτερικό, ιδανική για όσους θέλουν να αποφύγουν την έντονη τουριστική κίνηση. Η πόλη ξεχωρίζει για την κεντροευρωπαϊκή της αρχιτεκτονική και χωρίζεται στην Άνω Πόλη, με τα ιστορικά κτίρια και τα πλακόστρωτα δρομάκια, και την Κάτω Πόλη με τις πλατείες και τα καταστήματα.

Ο Καθεδρικός Ναός του Ζάγκρεπ, η πλατεία Μπαν Γέλατσιτς και η εκκλησία του Αγίου Μάρκου ξεχωρίζουν στο κέντρο της πόλης, ενώ την περίοδο του Πάσχα, το κέντρο γεμίζει με υπαίθριες αγορές.

Unsplash/ Eldar Nazarov

Εδιμβούργο:

Το Εδιμβούργο, πρωτεύουσα της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί έναν προορισμό με έντονο ιστορικό χαρακτήρα και ξεχωριστή αρχιτεκτονική.

Το Κάστρο του Εδιμβούργου είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο και δεσπόζει πάνω από την πόλη, ενώ η Ρόγιαλ Μάιλ συνδέει την παλιά πόλη με το Παλάτι του Χόλιρουντ.

Σημαντικό σημείο αποτελεί και ο λόφος Άρθουρς Σιτ, που προσφέρει πανοραμική θέα, καθώς και οι κήποι Πρίνσες Στριτ στο κέντρο.

Το Πάσχα, η πόλη φιλοξενεί εκδηλώσεις, αγορές και δραστηριότητες κυρίως για οικογένειες, ενώ η ανοιξιάτικη περίοδος κάνει πιο ευχάριστη την περιήγηση στα αξιοθέατα.

Unsplash/ Cameron Gibson