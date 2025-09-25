Πώς η χρήση smartphone μπορεί να επιδεινώσει μυοσκελετικά προβλήματα αλλά και πόνο στον αντίχειρα, τα σημεία που πρέπει να προσέξετε.

Η καθημερινή χρήση του smartphone έχει γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Το συνεχές scrolling, η αδιάκοπη ανταλλαγή μηνυμάτων και η διαρκής πίεση στον αντίχειρα και τα δάχτυλα δημιουργούν ανησυχίες: μπορεί αυτή η συνήθεια να οδηγήσει σε αρθρίτιδα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπερβολική χρήση του κινητού δεν προκαλεί από μόνη της αρθρίτιδα. Ωστόσο, μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχουσες καταστάσεις και να επιβαρύνει αρθρώσεις που ήδη είναι ευάλωτες. Η αρθρίτιδα διακρίνεται κυρίως σε:

Οστεοαρθρίτιδα, που σχετίζεται με τη φθορά των αρθρώσεων λόγω ηλικίας ή υπερβολικής καταπόνησης.

Φλεγμονώδη αρθρίτιδα, η οποία οφείλεται σε αυτοάνοσες παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Αν και δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν άμεση σύνδεση ανάμεσα στην πληκτρολόγηση και την εμφάνιση αρθρίτιδας, η συνεχής καταπόνηση του αντίχειρα μπορεί να προκαλέσει τενοντίτιδα ή τενοσυνίτιδα – μια φλεγμονή των τενόντων και του θύλακα που τους περιβάλλει. Η πάθηση αυτή είναι γνωστή και ως «ο αντιχειρας του πληκτρολογίου» με την επιστημονική ορολογία να είναι «τενοντίτιδα de Quervain, ή αλλιώς τενοντοελυτρίτιδα de Quervain» και σχετίζεται με τη φλεγμονή των τενόντων του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος στην περιοχή του καρπού. Η κυριότερη αιτία της φλεγμονής είναι η υπερβολική χρήση του αντίχειρα. Ο πόνος στην προέκταση του αντίχειρα στην περιοχή του καρπού αποτελεί το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της τενοντίτιδας de Quervain. Επιδεινώνεται κατά την προσπάθεια συγκράτησης αντικειμένων ή στροφικών κινήσεων. Όταν η φλεγμονή είναι έντονη η παραμικρή κίνηση του αντίχειρα είναι επώδυνη και ο ασθενής αδυνατεί να επιτελέσει ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξεις στον αντίχειρα

Πέραν του πόνου στη βάση του αντίχειρα, υπάρχει πρήξιμο, δυσκολία στην κίνηση και ενόχληση που μπορεί να αντανακλά μέχρι τον καρπό ή το αντιβράχιο.

Τι μπορείς να κάνεις για να προστατευθείς

Κάνε συχνά διαλείμματα ή περιορίστε τον χρόνο οθόνης.

Να εναλλάσσεις τα χέρια για πληκτρολόγηση.

Χρησιμοποίησε τη φωνητική πληκτρολόγηση ή ηχογραφήσεις.

Άλλαξε τρόπο που κρατάς το κινητό

Φορέσε νάρθηκα αντίχειρα για περιορισμό κίνησης.

Κάνε απαλές διατάσεις αντίχειρα.

Αν ο πόνος επιμένει, χειροτερεύει, συνοδεύεται από πρήξιμο ή επηρεάζει την καθημερινότητά σου, κρίνεται απαραίτητο να επισκεφθείς γιατρό, ο οποίος μπορεί να σε παραπέμψει σε χειροπράκτη ή να συστήσει φυσικοθεραπεία ή κορτιζονούχα ένεση.

Αν έχεις ήδη αρθρίτιδα, είναι καλό να συζητήσεις με το γιατρό πώς να προστατεύεις τις αρθρώσεις σου ενώ χρησιμοποιείς εντατικά το smartphone.