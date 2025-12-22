Ο τρόπος που γράφουμε μηνύματα στο κινητό μπορεί να αποκαλύψει «σκοτεινά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων στο κινητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, ο τρόπος που γράφουμε μπορεί να αποκαλύπτει πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε για την προσωπικότητά μας, ακόμη και στοιχεία που συνδέονται με τη λεγόμενη «σκοτεινή πλευρά» του χαρακτήρα μας.Η ψυχολόγος Charlotte Entwistle από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ υποστηρίζει ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε μηνύματα, emails ή διαδικτυακά σχόλια αντικατοπτρίζει βαθύτερα μοτίβα σκέψης, συναισθημάτων και κοινωνικής συμπεριφοράς. Όπως εξηγεί, ακόμη και οι πιο σύντομες συνομιλίες μπορούν να «προδώσουν» δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Σύμφωνα με την ειδικό, υπάρχουν ορισμένες γλωσσικές συνήθειες στα γραπτά μηνύματα που μπορεί να λειτουργούν ως προειδοποιητικά σημάδια, όπως η συχνή χρήση βωμολοχιών ή λέξεων που εκφράζουν θυμό ή μίσος, όπως «σιχαίνομαι», «νευριάζω», «μισώ», οι υπερβολικές αυτοαναφορές, με συνεχή χρήση λέξεων όπως «εγώ» και «εμένα», ή η απουσία λέξεων όπως το «εμείς», το «μαζί» ή το «μας».Η Entwistle σημειώνει ότι άτομα με πιο «σκοτεινά» χαρακτηριστικά προσωπικότητας τείνουν να χρησιμοποιούν εχθρική, ψυχρή και αποστασιοποιημένη γλώσσα, ενώ δείχνουν μειωμένη τάση για σύνδεση με τους άλλους. Στην ψυχολογία, αυτά τα χαρακτηριστικά εντάσσονται στη λεγόμενη «Σκοτεινή Τετράδα», η οποία περιλαμβάνει ναρκισσισμό δηλαδή υπερβολική αίσθηση ανωτερότητας και έλλειψη ενσυναίσθησης, Μακιαβελισμό, χειραγώγηση, εξαπάτηση και κυνισμό, ψυχοπάθεια παρορμητικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά και συναισθηματική ψυχρότητα και σαδισμό δηλαδή απόλαυση από τον πόνο ή την ταπείνωση των άλλων.

Αυτά τα μοτίβα συχνά εναλλάσσονται στον τρόπο που οι άνθρωποι μιλούν ή γράφουν.Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν σε φάσμα και δεν σημαίνει ότι όποιος εμφανίζει κάποια από αυτά είναι επικίνδυνος ή εγκληματίας. Η αναγνώριση τέτοιων μοτίβων στη γλώσσα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να είναι πιο προσεκτικοί στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, είτε πρόκειται για φιλίες, ραντεβού ή για διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις. Όπως επισημαίνει η Entwistle, τα γλωσσικά σημάδια συχνά εμφανίζονται πολύ πριν εκδηλωθούν πιο ξεκάθαρες προβληματικές συμπεριφορές.Παρότι οι συνήθειες στο γράψιμο μηνυμάτω δεν αποτελούν διάγνωση, μπορούν να λειτουργήσουν ως χρήσιμες ενδείξεις. Η προσεκτική παρατήρηση της γλώσσας, τόσο της δικής μας όσο και των άλλων μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις σχέσεις μας και να κινηθούμε με μεγαλύτερη επίγνωση στον ψηφιακό κόσμο.

Πηγή: Daily Mail