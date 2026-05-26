Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται επίσης τεχνικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ηλεκτροκινούμενη γραμμή, με ανακατασκευές όπου απαιτείται, υδραυλικά έργα, αποστραγγιστικά συστήματα, οχετούς και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των νέων υποδομών.

Η σιδηροδρομική διασύνδεση της δυτικής Θεσσαλονίκης και του 6ου Προβλήτα του λιμένα περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» δημοσίευσε τη Β’ Φάση του διαγωνισμού για το έργο «Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης και Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 53,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με την εξέλιξη αυτή, το έργο εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

Το έργο αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την κατασκευή και αναβάθμιση του Δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με επτά νέους ή αναβαθμισμένους σταθμούς και στάσεις, οι οποίοι θα διαθέτουν σύγχρονες υποδομές, προσβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, καθώς και χώρους στάθμευσης, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα των δυτικών περιοχών της πόλης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ με το υφιστάμενο δίκτυο μέσω νέας γραμμής, παρέμβαση που αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εμπορευματικού κόμβου, βελτιώνοντας τις συνδέσεις με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται επίσης τεχνικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ηλεκτροκινούμενη γραμμή, με ανακατασκευές όπου απαιτείται, υδραυλικά έργα, αποστραγγιστικά συστήματα, οχετούς και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των νέων υποδομών.

Από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου προκρίθηκε η ανάπτυξη δικτύου τύπου «Υ», με δύο ανατολικούς κλάδους προς Σίνδο και Αγχίαλο–Διαβατά και κοινό άξονα προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Το δίκτυο θα εξυπηρετεί συνολικά επτά στάσεις: Σίνδο, Αγχίαλο, Διαβατά, Κορδελιό, Επτανήσου, Μενεμένη και Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα διάταξη επιτρέπει τη διασύνδεση του προαστιακού με το Μετρό Θεσσαλονίκης, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο σύστημα μέσων σταθερής τροχιάς για την πόλη, ενώ παράλληλα ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στις διεθνείς εμπορευματικές ροές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δυτικός Προαστιακός αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα έχει ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις τμηματικές παραδόσεις των σταθμών, που θα επιτρέψουν τη σταδιακή λειτουργία του δικτύου πριν από την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε το έργο ως απάντηση σε ένα διαχρονικό αίτημα για τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων στη χρηματοδότησή του. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι η πόλη αποκτά σταδιακά ένα ενιαίο δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς, το οποίο θα συνδέει ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα θα ενισχύει τη θέση της πόλης στον μεταφορικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο προγραμματίζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, των βιώσιμων μεταφορών και των στρατηγικών υποδομών της χώρας.

