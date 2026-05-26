Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Αν θέλετε να φτιάξετε βίντεο για το TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή, μην το αφήνετε για το τέλος», είπε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επεισοδιακή ήταν για άλλη μία φορά η συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην ΕΡΤ, έχοντας απέναντι της τον Κώστα Παπαχλιμίντζο. Το ίδιο είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβρη, αντίστοιχη εικόνα είδαμε και σήμερα με φόντο τη στάση που κράτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την άρση της ασυλίας της, μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον παρουσιαστή να σταματήσει να τη συκοφαντεί λέγοντας ότι αρνήθηκε την άρση της ασυλίας της, ενώ στη συνέχεια του είπε ότι ήταν στο γραφείο Μητσοτάκη, το 2013.

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος αντέδρασε, λέγοντας «αν θέλετε να φτιάξετε βίντεο για το TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή, μην το αφήνετε για το τέλος».

Αναλυτικά ο μεταξύ τους διάλογος:

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Εγώ δεν θα μάθω γιατί αρνηθήκατε την άρση της ασυλίας σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να σταματήσετε να με συκοφαντείτε γιατί λέτε ότι αρνήθηκα την άρση ασυλίας.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Αφού το αρνηθήκατε στη Βουλή. Είπατε να αρθεί η άρση ασυλίας σας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλετε ο κόσμος να ξέρει ποια είναι αυτή η υπόθεση;

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Δεν αρνηθήκατε την άρση ασυλίας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε Παπαχλιμίντζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Αρχίσαμε τώρα αυτά για τα βίντεο στο ΤikTok.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς;

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Αν θέλετε να φτιάξετε βίντεο για το TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή, μην το αφήνετε για το τέλος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Ευτυχώς γλιτώσαμε για σήμερα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 18:55'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-disdhbkmsjjd?integrationId=40599y14juihe6ly}