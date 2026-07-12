Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν ένα αυτοκίνητο ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, προσέκρουσε σε εμπόδια και κατέληξε να «πετάγεται» στον αέρα πριν πέσει πάνω σε δέντρα και σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στον παλιό εθνικό δρόμο στη Χερσόνησο Ηρακλείου, με βίντεο από κάμερα ασφαλείας να καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης.

Η ξέφρενη πορεία του οχήματος

Στο βίντεο φαίνεται το ΙΧ να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο και να ακολουθεί μια επικίνδυνη πορεία πριν προσκρούσει σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το όχημα εκτοξεύτηκε, πέρασε πάνω από υπερυψωμένο σημείο και κατέληξε πάνω σε δέντρο και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, σημειώνοντας πως η εικόνα του οχήματος και οι ζημιές που προκλήθηκαν δείχνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

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Πανικός μετά τη σύγκρουση

Αμέσως μετά το τροχαίο επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Άτομα από κοντινές επιχειρήσεις βγήκαν στον δρόμο για να προσφέρουν βοήθεια στους επιβαίνοντες και να διαπιστώσουν αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα, καθώς το αυτοκίνητο πέρασε πολύ κοντά από ανθρώπους και σταθμευμένα οχήματα.

Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο τουρίστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να φέρει σοβαρά τραύματα.

Ελαφρά τραυματίστηκε επίσης ένας άνδρας που βρισκόταν κοντά σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από την πρόσκρουση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ωστόσο η γυναίκα είχε ήδη καταφέρει να βγει από το όχημα πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την ιδιαίτερα επικίνδυνη πορεία του αυτοκινήτου.