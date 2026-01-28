Η Αριστέα Καζάκου ήταν Γραμματέας Τουρισμού και υποψήφια βουλευτής στις Εθνικές Εκλογές του 2023.

Στο πένθος βυθίστηκε το ΠΑΣΟΚ στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της 40χρονης δικηγόρου και στελέχους του κόμματος, Αριστέας Καζάκου. Είχε ενεργή παρουσία στα πολιτικά δρώμενα της Μεσσηνίας και υπήρξε υποψήφια βουλευτής στο νομό με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την απώλεια της Αριστέας Καζάκου

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της» γράφει στην ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

