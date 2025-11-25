Ο Μπολσονάρου έχει συλληφθεί για απόπειρα ανατροπής του διαδόχου του, προέδρου Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου στη Βραζιλία διέταξε τον πρώην πρόεδρο, Ζαΐρ Μπολσονάρου να ξεκινήσει άμεσα να εκτίει την ποινή φυλάκισης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος.

Η υπερασπιστική ομάδα του Μπολσονάρου δεν άσκησε την τελική έφεση για την κατηγορία του σχεδιασμού πραξικοπήματος το 2022. Η κατηγορία αφορά στην απόπειρα ανατροπής του διαδόχου του, προέδρου Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ζήτησε ως συνέπεια, να θεωρηθεί η καταδίκη οριστική, καταστέλλοντας κάθε πιθανότητα περαιτέρω εφέσεων και ενεργοποιώντας την ποινή φυλάκισης των 27 ετών.

Ο Μπολσονάρου είναι ήδη στις φυλακές στη βάση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Βραζιλίας από το Σάββατο, όταν συνελήφθη από την αστυνομία καθώς είχε παραβιάσει τους όρους από το «βραχιολάκι» κράτησης. Την Τρίτη, ο Μοράες δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου θα εκτίσει την ποινή του στην έδρα της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

