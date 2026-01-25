Εκτός από Μυτιληναίο, Μελισσανίδη, Σάλλα και Μαριάννα Λάτση.

Η στήλη σας ενημέρωσε (ΕΔΩ) πως στο «πάρτι» του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου παραβρέθηκαν κορυφαίοι παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας όπως ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Μιχάλης Σάλλας και η Μαριάννα Λάτση.

Να προσθέσουμε πως παρόντες ήταν και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Alter Ego Ιωάννης Βρέντζος, αλλά -πώς μπορούσε να λείπει;- και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Επίσης και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Να επισημάνουμε ξανά τις ιδιαίτερες παρουσίες του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, που δείχνει και το πολιτικό μέγεθος του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως βεβαίως και την παρουσία του πρώην υπουργού Αλέκου Παπαδόπουλου.

Οι πηγές μας είδαν και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως την Μιλένα Αποστολάκη, τον Παύλο Χρηστίδη, τον Δημήτρη Μάντζιο, τον Παναγιώτη Δουδωνή...

Β.Σκ.