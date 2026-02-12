Η on - air παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου και η απάντησή του στην ηθοποιό για τον «Εκατομμυριούχο».

Η Μαρία Κωνσταντάρου κατά τη διάρκεια της συνέντευξη που παραχώρησε στην Φαίη Σκορδά, αποκάλυψε πως θα ήθελε να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς έχει ανάγκη τα χρήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της. κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ζωή της, σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

«Η ευτυχία δεν είναι κάτι παρατεταμένο, είναι στιγμές. Έχω ζήσει στιγμές, απέραντης ευτυχίας, όπως έχω ζήσει και στιγμές πόνου, δεν είναι αυτά όμως περίοδοι μεγάλοι. Ούτε το ένα – ούτε το άλλο», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Όσον αφορά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μαρία Κωνσταντάρου σημείωσε: «Το έχω ξανά πει. Λεφτά θέλω. Παίρνω σύνταξη 785 ευρώ κι ό,τι ήταν να πουληθεί πουλήθηκε. Είχα ωραία πράγματα από την οικογένεια. Είχα πίνακες και αντίκες. Άλλοτε ό,τι πουλήθηκε πουλήθηκε με πόνο καρδιάς άλλοτε όχι. Για τους πίνακες του Τσαρούχη με ένοιαζε. Τελείωσαν αυτά, τελειώνουν και τα λεφτά και λες τώρα τι θα κάνω;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcx9a5vgc95?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, η ηθοποιός, απάντησε με συγκίνηση σχετικά με το ποιο είναι το πιο αγαπημένο της πρόσωπο, λέγοντας πως πλέον δεν υπάρχει κανείς, πέρα από την αγάπη της στη θάλασσα: «Δεν έχω. Ας πούμε πως έχουν «φύγει». Αυτό που λένε «raison d’être», δηλαδή λόγο ύπαρξης... αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης, πέρα απ’ το ότι περιμένω το καλοκαίρι, να πάω στη θάλασσα να κολυμπάω. Κολυμπάω πάρα πολύ. Μένω στο νερό μία ώρα και..».

«Τέσσερα πράγματα αγαπάω στη ζωή μου: Τον έρωτα, το θέατρο, τη θάλασσα και τα ταξίδια. Ο έρωτας τελείωσε, το θέατρο… δεν το ξέρεις αυτό. Μου μένει η θάλασσα. Τα ταξίδια δεν μπορώ να τα κάνω γιατί δεν έχω λεφτά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcxg6jwsxn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επιθυμία να βρεθεί στον «Εκατομμυριούχο» και η απάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Σε ότι αφορά την επιθυμία της να παραβρεθεί στο παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», η Μαρία Κωνσταντάρου δήλωσε: «Θέλω να πάρω μέρος στον Εκατομμυριούχο, αλλά δεν με παίρνουν. Θέλω να πάω γιατί θέλω λεφτά. Νομίζω ότι έχω ελπίδες μέχρι 5.000 ευρώ. Εδώ και τρία χρόνια κάνω αιτήσεις και δεν έχει απαντήσει κανείς. Ίσως επειδή είμαι μεγάλη ή επειδή είμαι γνωστή».

Σε αυτό το σημείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βγήκε στον αέρα για να εξηγήσει στην ηθοποιό πως η καθυστέρηση στην συμμετοχή της δεν γίνεται εσκεμμένα, αλλά λόγω πολλών αιτήσεων.

«Κυρία Κωνσταντάρου καλημέρα, είστε έτοιμη για την πρώτη ερώτηση; Δεν έχουμε γνωριστεί τόσα χρόνια. Ακούω την ιστορία σας και έχω εντυπωσιαστεί, θα ήταν τιμή μου…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η κίνηση αυτή, συγκίνησε την Μαρία Κωνσταντάρου η οποία είχε μείνει άφωνη με την έκπληξη του παρουσιαστή και της Φαίης Σκορδά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcxcntjhg01?integrationId=40599y14juihe6ly}