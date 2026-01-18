Ποιοι ενδέχεται να χωρέσουν με την αλλαγή στρατηγικής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Ανάγκα και Θεοί πείθονται!

Η Χαριλάου Τρικούπη αλλάζει πλέον στρατηγική.

Όχι μόνο διαμηνύει πως έχει ως στόχο τη διεύρυνση και την επιστροφή στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, αλλά υπογραμμίζει πως αυτό θα γίνει και χωρίς face control.

Χωρίς δηλαδή έλεγχο προσώπου". Τι έλεγε πχ κάποιος στο παρελθόν για το ΠΑΣΟΚ, τις ηγεσίες του, αν είχε πάει σε άλλο κόμμα και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ κοκ.

Χωρίς face control, πάντως, χωρούν και πρόσωπα που αν επιστρέψουν και η Χαριλάου Τρικούπη τα αποδεχθεί θα δημιουργήσουν σοβαρές εσωκομματικές εντάσεις.

Και -ενδεχομένως-το κόστος να είναι μεγαλύτερο από το όφελος.

Και ο νοών νοείτω...

