Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί επισήμως από δημόσιο νοσοκομείο με ερυθηματώδη λύκο, σύμφωνα με τη δικηγόρο της.

Εκτάκτως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου, σύμφωνα με τη δικηγόρο της.

Όπως τόνισε έχει επιδεινωθεί η υγείας, Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί επισήμως από δημόσιο νοσοκομείο με ερυθηματώδη λύκο, μια ασθένεια που προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και τα οστά. Δεν πρόκειται για προσχηματική ασθένεια, όπως έχει ακουστεί στο παρελθόν, επέμεινε η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή.

Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στην εκπομπή του Star, Αλήθειες με τη Ζήνα και τόνισε πως η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει η πελάτισσά της έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους. Η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, ενώ σε ορατά σημεία του κεφαλιού της έχει χάσει μεγάλο μέρος των μαλλιών της, όπως είπε.

«Σήμερα το πρωί ξημερώματα έλαβα ένα τηλέφωνο από το συγγενικό πρόσωπο, το οποίο της συμπαραστέκεται σε όλο αυτό τον Γολγοθά και με ενημέρωσε ότι υπήρξε έκτακτη μεταγωγή της. Η αδερφή της περνάει και αυτή αυτόν το Γολγοθά. Αυτό το κορίτσι στέκεται βράχος, οφείλω να το πω, σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και μάλιστα χθες το βράδυ, αιφνιδιαστικά, πληροφορήθηκα κι εγώ σαν συνήγορός της ότι ξανά έγινε έκτακτη μεταγωγή της, διότι είχε αφόρητους πόνους. Και φαίνεται ότι η πάθηση από την οποία πάσχει, η οποία είναι διαγνωσμένη από δημόσιο νοσοκομείο για να το ξεκαθαρίσουμε, από το Λαϊκό Νοσοκομείο... Δυστυχώς η εκφυλιστική αυτή αυτοάνοση ασθένεια, ο λύκος από τον οποίο πάσχει, έχει χτυπήσει και ζωτικά όργανα, φαίνεται πια. Έχει πάρα πολλούς φρικτούς πόνους, έχει χάσει σχεδόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το τριχωτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βάσω Πανταζή.

Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι δεν προτίθεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισής της.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, το Εφετείο για τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, με την υπεράσπιση να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεκδίκασης των υποθέσεων ενώ συγκροτείται νέα ομάδα Ελλήνων επιστημόνων και ιατροδικαστών, οι οποίοι, θα συμβάλουν στην τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση της υπερασπιστικής γραμμής.

