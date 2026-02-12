Συγκλονίζουν όσα αναφέρει η μητέρα του ενός θύματος, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα τον Φεβρουάριο του 2024.

Δύο χρόνια μετά το τροχαίο που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας και στοίχισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους στην Πάτρα, η υπόθεση προκαλεί ξανά οργή και αντιδράσεις.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς των θυμάτων, ο οδηγός του οχήματος, παρότι έχει καταδικαστεί ομόφωνα, φέρεται τώρα να διεκδικεί αποζημίωση ύψους 22.000 ευρώ για τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του στο δυστύχημα.

«Με βίντεο, με αποδείξεις και ζητάει 22 χιλιάρικα για το αμάξι που του χάλασαν τα παιδιά που μας σκότωσε. Τα παιδιά, που μας σκότωσε. Ζητάει χρήματα, 22 χιλιάρικα για το αυτοκίνητό του», λέει η μητέρα του παιδιού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd7l6jlj4td?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι οικογένειες χαρακτηρίζουν την κατάσταση προκλητική και βαθιά προσβλητική για τη μνήμη των παιδιών τους. Όπως υποστηρίζουν, η στάση του καταδικασθέντος ισοδυναμεί με εμπαιγμό του πόνου τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου; Την ώρα που ο γιος μου ξεψυχούσε, εκείνος φώναζε για το αυτοκίνητό του», λέει η μητέρα, θυμίζοντας τη στιγμή της τραγωδίας

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc8ofm4us95?integrationId=40599y14juihe6ly}.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι κινήθηκε με πράσινο σηματοδότη. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι γονείς των θυμάτων, το υλικό από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Όπως επισημαίνουν, ο ίδιος δεν παρακολούθησε την προβολή του βίντεο στο δικαστήριο, κάτι που – όπως λένε – τους προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση.

Η υπόθεση οδηγείται πλέον θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό. Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, επιμένοντας ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη δικαίωση για τα παιδιά τους.