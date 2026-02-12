Συνολικά 10 από τους 26 κατηγορουμένους στην υπόθεση κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν αργά τη νύχτα, μετά τη μαραθώνια απολογία τους στην ανακρίτρια, άλλοι οκτώ συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα των λαθραίων τσιγάρων.

Ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια που αποκαλούνταν μεταξύ τους «Πούτιν» και «Πρόεδρος» και φέρονται ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος.

Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν το ογκώδες κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν, υποστηρίζοντας πως είναι νόμιμοι επιχειρηματίες αλλά έχουν στοχοποιηθεί από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.

Δεν κατάφεραν ωστόσο να πείσουν καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Συνολικά 10 από τους 26 κατηγορουμένους στην υπόθεση κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κακουργήματα όπως: