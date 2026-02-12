Το δρόμο για τη φυλακή πήραν αργά τη νύχτα, μετά τη μαραθώνια απολογία τους στην ανακρίτρια, άλλοι οκτώ συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα των λαθραίων τσιγάρων.
Ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια που αποκαλούνταν μεταξύ τους «Πούτιν» και «Πρόεδρος» και φέρονται ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος.
Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν το ογκώδες κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν, υποστηρίζοντας πως είναι νόμιμοι επιχειρηματίες αλλά έχουν στοχοποιηθεί από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.
Δεν κατάφεραν ωστόσο να πείσουν καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.
Συνολικά 10 από τους 26 κατηγορουμένους στην υπόθεση κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κακουργήματα όπως:
- *διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης
- πλαστογραφία
- λαθρεμπορία
- υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
- διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής όπλων,
- ενώ ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος